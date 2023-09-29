В лаборатории разработаны новые модели человеческих эмбрионов

Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле успешно вырастили в лаборатории «полные» модели человеческих эмбрионов. Эти модели, известные как эмбрионоподобные структуры на основе стволовых клеток (SEM), обладают всеми известными характеристиками, обнаруженными у нормальных эмбрионов в возрасте около двух недель. Уникальность этих моделей заключается в том, что они были разработаны без использования спермы, яйцеклеток или матки.

В отличие от предыдущих моделей эмбрионов, разработанные исследователями СЭМ показали способность переходить на следующую стадию развития, предлагая новое понимание ранних стадий развития человека. Команда надеется, что их работа сможет пролить свет на тайны, происходящие в первые недели развития человека, и помочь раскрыть причины врожденных дефектов и выкидышей.

Модели были созданы с использованием наивных стволовых клеток, которые могут стать любым типом ткани в организме. Чтобы заставить эти клетки расти, использовались химические вещества, и они образовали структуры, имитирующие черты настоящего человеческого эмбриона. Этим моделям позволяли расти до тех пор, пока они не достигли стадии, эквивалентной двухнедельному эмбриону после оплодотворения.

Исследователи полагают, что их подход может выявить причины многих врожденных дефектов и типов бесплодия. Кроме того, это может привести к появлению новых методов выращивания трансплантированных органов и предоставить возможность проводить эксперименты, которые невозможно провести на живых эмбрионах.

Хотя во многих странах юридический срок для исследования нормальных эмбрионов обычно составляет 14 дней, эти СЭМ не считаются эмбрионами и не подпадают под действие тех же законов. Это исследование предлагает этический и доступный способ изучить эмбриональное развитие и получить представление о биохимических и механических сигналах, которые обеспечивают правильный рост на ранних стадиях беременности.

В целом, это исследование представляет собой значительный прогресс в области исследований эмбриона и обеспечивает основу для будущих исследований событий, которые приводят к формированию плана человеческого тела.

Источник: Нилима Маршалл, научный репортер из Пенсильвании (URL не указан).