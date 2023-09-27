Новое открытие проливает свет на антиматерию

Ученые сделали революционное открытие о поведении антиматерии, загадочного вещества, которого было в изобилии во время формирования Вселенной. Антиматерия является противоположностью материи и была создана в равных количествах во время Большого взрыва. Однако, хотя материи в нашей Вселенной много, антиматерия встречается невероятно редко.

В течение многих лет физики пытались понять различия и сходства между материей и антиматерией, чтобы объяснить происхождение Вселенной. Один из ключевых вопросов – почему материя преодолела антиматерию при создании Вселенной. Чтобы понять это, ученым нужно было определить, как антивещество реагирует на гравитацию.

В недавнем исследовании исследователи из ЦЕРН, крупнейшей в мире лаборатории физики элементарных частиц, впервые подтвердили, что атомы антивещества падают вниз, как и материя. Это открытие открывает новые возможности для экспериментов и теорий, касающихся свойств антиматерии. Теперь учёных интересует, падает ли антиматерия с той же скоростью, что и материя.

Понимание различий между материей и антиматерией имеет решающее значение для разгадки загадки того, почему материя доминировала во время Большого взрыва. Доктор Даниэль Ходжкинсон из ЦЕРН объясняет, что раскрытие того, как антиматерия реагирует на гравитацию, может дать ключевое понимание Вселенной, в которой доминирует материя.

Антиматерия существует во Вселенной недолговечно, поэтому для проведения экспериментов исследователям ЦЕРН пришлось создать стабильные и долговечные формы антиматерии. Профессор Джеффри Хангст, посвятивший тридцать лет изучению антиматерии, подчеркивает тайну и потенциал этого вещества. Он представляет Вселенную, полностью состоящую из антиматерии, поднимая фундаментальные вопросы о ее поведении и природе.

Антиматерия – это противоположность материи, у которой электрические заряды перевернуты. Например, антиводород, версия водорода из антивещества, используемая в экспериментах ЦЕРН, состоит из отрицательно заряженного протона (антипротона) в центре и положительно заряженной версии электрона (позитрона), вращающегося вокруг него. Ученые производят антипротоны путем сталкивания частиц в ускорителях ЦЕРН, а затем замедляют их до управляемой скорости.

Недавнее открытие того, что антиматерия падает вниз, а не вверх, как предсказывали некоторые теории, подтверждает теорию Альберта Эйнштейна о том, что антиматерия ведет себя как материя и подвержена гравитации. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, падает ли антиматерия с той же скоростью, что и материя, или есть небольшая разница.

Это новое открытие открывает захватывающие возможности для понимания происхождения Вселенной и предоставляет исследователям новые возможности для изучения антиматерии. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

источники:

- Новости BBC

– ЦЕРН