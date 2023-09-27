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Наука

Миссия НАСА OSIRIS-REx вернула образцы с астероида Бенну

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Миссия НАСА OSIRIS-REx вернула образцы с астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно завершила свою миссию по возвращению образцов с астероида Бенну. Во время исследования контейнера для возврата образцов ученые обнаружили черную пыль и мусор на палубе авионики. НАСА сняло первоначальную крышку капсулы, что открыло эти неожиданные результаты.

Контейнер для возврата образцов, являющийся частью миссии OSIRIS-REx, недавно был доставлен в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. В этом центре хранится крупнейшая в мире коллекция астроматериалов, и он будет отвечать за разборку механизма сбора проб Touch and Go (TAGSAM) для доступа к основной выборке внутри.

Когда крышку с контейнера подняли, ученые НАСА были ошеломлены присутствием темного порошка и частиц размером с песок на внутренней стороне крышки и основания. Эта операция проходила в лаборатории, специально спроектированной для миссии OSIRIS-REx, что обеспечивало безопасное обращение с оборудованием.

Специалисты Lockheed Martin по восстановлению сыграли решающую роль в снятии алюминиевой крышки контейнера для возврата проб. Эта деликатная задача выполнялась в специально сконструированном перчаточном боксе, обеспечивающем безопасное обращение с оборудованием.

После отделения TAGSAM от канистры его помещают в герметичный транспортный контейнер, который сохраняет азотную среду до двух часов. Это дает команде достаточно времени, чтобы вставить TAGSAM в другой специализированный перчаточный ящик, ускоряя процесс разборки.

Ученые миссии сосредоточены на тщательном и точном обнаружении образца, чтобы избежать любого контакта с хрупким оборудованием. Эта миссия дает ценную информацию о составе астероидов и способствует нашему пониманию Вселенной.

источники:
- Миссия НАСА OSIRIS-REx
- Космический центр имени Джонсона НАСА

By Мамфо Брешиа

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