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Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

Недавнее открытие Смитсоновского института тропических исследований пролило свет на историю эволюции морских черепах. Группа ученых в Панаме обнаружила старейшую окаменелость рода Lepidochelys, который включает в себя такие виды, как оливковый ридли и ридли Кемпа. Ископаемое, частично сохранившийся панцирь, было найдено в формации Чагрес верхнего миоцена в Панаме.

Это недавно обнаруженное ископаемое датируется примерно 6 миллионами лет назад, в эпоху верхнего миоцена. В это время на планете наблюдался сдвиг в сторону более холодных и засушливых условий, с увеличением накопления льда на полюсах, снижением уровня моря и уменьшением количества осадков. Изучая эту древнюю морскую черепаху, ученые надеются лучше понять, как эти существа адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды.

Одним из наиболее важных результатов этого открытия является наличие следов ДНК в ископаемых костях морской черепахи. Используя решение, известное как DAPI, ученые смогли идентифицировать сохранившиеся костные клетки с особенностями ядра, что указывает на существование генетического материала. Это открытие особенно примечательно, поскольку ранее о сохранении ДНК сообщалось только в двух окаменелостях динозавров.

Важность этих окаменелостей выходит за рамки понимания эволюционной истории морских черепах. Они дают ценную информацию о биоразнообразии Карибского региона во время формирования Панамского перешейка. Перешеек отделял Карибский бассейн от Тихого океана и соединял Северную и Южную Америку. Кроме того, окаменелости дают представление о сохранении мягких тканей и возможного исходного живого вещества, такого как белки и ДНК. Эта новая область исследований, известная как молекулярная палеонтология, исследует древний генетический материал, сохранившийся в окаменелостях.

Обнаружение этой древней окаменелости морской черепахи в Панаме подчеркивает неоценимый вклад окаменелостей, найденных вдоль побережья Карибского моря. Эти открытия переписывают историю морских позвоночных в этом регионе и углубляют наше понимание эволюции жизни на Земле.

Справочник журнала:
Эдвин-Альберто Кадена, Карлос Де Грасиа, Диего А. Комбита-Ромеро и др. Морская черепаха верхнего миоцена из Панамы, сохранившая остеоциты с потенциальной ДНК. Журнал палеонтологии позвоночных. DOI: 10.1080/02724634.2023.2254356

источники:
– Смитсоновский институт тропических исследований.
- Журнал палеонтологии позвоночных

By Мамфо Брешиа

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