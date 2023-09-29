Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

Недавнее открытие Смитсоновского института тропических исследований пролило свет на историю эволюции морских черепах. Группа ученых в Панаме обнаружила старейшую окаменелость рода Lepidochelys, который включает в себя такие виды, как оливковый ридли и ридли Кемпа. Ископаемое, частично сохранившийся панцирь, было найдено в формации Чагрес верхнего миоцена в Панаме.

Это недавно обнаруженное ископаемое датируется примерно 6 миллионами лет назад, в эпоху верхнего миоцена. В это время на планете наблюдался сдвиг в сторону более холодных и засушливых условий, с увеличением накопления льда на полюсах, снижением уровня моря и уменьшением количества осадков. Изучая эту древнюю морскую черепаху, ученые надеются лучше понять, как эти существа адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды.

Одним из наиболее важных результатов этого открытия является наличие следов ДНК в ископаемых костях морской черепахи. Используя решение, известное как DAPI, ученые смогли идентифицировать сохранившиеся костные клетки с особенностями ядра, что указывает на существование генетического материала. Это открытие особенно примечательно, поскольку ранее о сохранении ДНК сообщалось только в двух окаменелостях динозавров.

Важность этих окаменелостей выходит за рамки понимания эволюционной истории морских черепах. Они дают ценную информацию о биоразнообразии Карибского региона во время формирования Панамского перешейка. Перешеек отделял Карибский бассейн от Тихого океана и соединял Северную и Южную Америку. Кроме того, окаменелости дают представление о сохранении мягких тканей и возможного исходного живого вещества, такого как белки и ДНК. Эта новая область исследований, известная как молекулярная палеонтология, исследует древний генетический материал, сохранившийся в окаменелостях.

Обнаружение этой древней окаменелости морской черепахи в Панаме подчеркивает неоценимый вклад окаменелостей, найденных вдоль побережья Карибского моря. Эти открытия переписывают историю морских позвоночных в этом регионе и углубляют наше понимание эволюции жизни на Земле.

Справочник журнала:

Эдвин-Альберто Кадена, Карлос Де Грасиа, Диего А. Комбита-Ромеро и др. Морская черепаха верхнего миоцена из Панамы, сохранившая остеоциты с потенциальной ДНК. Журнал палеонтологии позвоночных. DOI: 10.1080/02724634.2023.2254356

источники:

– Смитсоновский институт тропических исследований.

- Журнал палеонтологии позвоночных