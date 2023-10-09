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Наука

Новое понимание прочности земной коры на основе акустических характеристик горных пород

ByГабриэль Бота

Октябрь 9, 2023
Новое понимание прочности земной коры на основе акустических характеристик горных пород

Недавнее исследование, проведенное группой геологов Массачусетского технологического института, показало, что акустические характеристики горных пород могут предоставить ценную информацию о прочности и стабильности земной коры. Подвергая образцы мрамора воздействию различного давления в ходе лабораторных исследований, исследователи обнаружили, что камни издают низкие «гулы» при низком давлении и создают более высокие потрескивания при более высоких давлениях.

Эти акустические модели могут помочь ученым определить типы трещин и трещин, существующих на разных глубинах земной коры, что позволит им выявить нестабильные регионы, которые могут быть подвержены землетрясениям или извержениям вулканов. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, также могут помочь в разведке и добыче геотермальной энергии.

Земная кора состоит из горных пород, различающихся по прочности и устойчивости. Породы у поверхности обычно хрупкие и легко разрушаются, в то время как породы на больших глубинах подвергаются огромному давлению и теплу, заставляя их течь. Переход от хрупкого к пластичному поведению, известный как «переход от хрупкого к пластичному», до конца не изучен. Считается, что это точка, где горные породы в земной коре наиболее сильны и где возникают сильные землетрясения.

Исследователи изучили, как на прочность и устойчивость горных пород влияют их микроскопические дефекты, такие как трещины, трещины и поры. Поскольку визуально картировать эти дефекты сложно, команда использовала ультразвук для анализа акустического поведения горных пород. Звуковые волны будут отражаться, вибрировать и отражаться от микроскопических дефектов, позволяя понять их структуру.

Подвергая образцы мрамора воздействию высокого давления и отслеживая ультразвуковые волны, команда смогла наблюдать акустические картины, создаваемые камнями. Это позволило им понять поведение горных пород под разным давлением и глубиной, проливая свет на физику, связанную с их деформацией.

Это исследование может способствовать лучшему пониманию земной коры и выявлению потенциально опасных регионов. Кроме того, это имеет значение для добычи геотермальной энергии, поскольку дает представление о методах бурения горных пород в смешанных условиях.

Источники: Массачусетский технологический институт, Труды Национальной академии наук.

By Габриэль Бота

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