Новое понимание прочности земной коры на основе акустических характеристик горных пород

Недавнее исследование, проведенное группой геологов Массачусетского технологического института, показало, что акустические характеристики горных пород могут предоставить ценную информацию о прочности и стабильности земной коры. Подвергая образцы мрамора воздействию различного давления в ходе лабораторных исследований, исследователи обнаружили, что камни издают низкие «гулы» при низком давлении и создают более высокие потрескивания при более высоких давлениях.

Эти акустические модели могут помочь ученым определить типы трещин и трещин, существующих на разных глубинах земной коры, что позволит им выявить нестабильные регионы, которые могут быть подвержены землетрясениям или извержениям вулканов. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, также могут помочь в разведке и добыче геотермальной энергии.

Земная кора состоит из горных пород, различающихся по прочности и устойчивости. Породы у поверхности обычно хрупкие и легко разрушаются, в то время как породы на больших глубинах подвергаются огромному давлению и теплу, заставляя их течь. Переход от хрупкого к пластичному поведению, известный как «переход от хрупкого к пластичному», до конца не изучен. Считается, что это точка, где горные породы в земной коре наиболее сильны и где возникают сильные землетрясения.

Исследователи изучили, как на прочность и устойчивость горных пород влияют их микроскопические дефекты, такие как трещины, трещины и поры. Поскольку визуально картировать эти дефекты сложно, команда использовала ультразвук для анализа акустического поведения горных пород. Звуковые волны будут отражаться, вибрировать и отражаться от микроскопических дефектов, позволяя понять их структуру.

Подвергая образцы мрамора воздействию высокого давления и отслеживая ультразвуковые волны, команда смогла наблюдать акустические картины, создаваемые камнями. Это позволило им понять поведение горных пород под разным давлением и глубиной, проливая свет на физику, связанную с их деформацией.

Это исследование может способствовать лучшему пониманию земной коры и выявлению потенциально опасных регионов. Кроме того, это имеет значение для добычи геотермальной энергии, поскольку дает представление о методах бурения горных пород в смешанных условиях.

