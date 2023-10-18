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Крупнейшее сейсмическое событие на Марсе не было вызвано падением метеорита, говорят ученые

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Крупнейшее сейсмическое событие на Марсе не было вызвано падением метеорита, говорят ученые

Международная группа ученых определила, что крупнейшее сейсмическое событие, когда-либо зарегистрированное на Марсе в 2022 году, было не результатом падения метеорита, а скорее огромными тектоническими силами внутри коры планеты. Землетрясение магнитудой 4.7 было обнаружено спускаемым аппаратом НАСА InSight 4 мая 2022 года и вызвало резонанс вибраций на Марсе в течение как минимум шести часов.

Открытие этого сейсмического события дает ценную информацию о геологической активности Марса. Тектонические силы, подобные земным, ответственны за формирование поверхности планеты. Изучая эти силы, ученые надеются лучше понять внутреннюю часть планеты и ее эволюцию с течением времени.

Посадочный модуль InSight, работающий на Марсе с 2018 года, оснащен сейсмометром, предназначенным для обнаружения и измерения сейсмической активности. Этот инструмент позволил ученым точно измерить размер и местоположение сейсмического события, предоставив важные данные для дальнейшего анализа.

Ранее считалось, что основной причиной сейсмической активности на Марсе были удары метеоритов. Однако это последнее открытие бросает вызов этому предположению и подчеркивает сложную и динамичную природу планеты.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять тектоническую активность на Марсе и ее последствия для прошлого и будущего планеты. Изучение сейсмических событий, а также других геологических данных, собранных посадочным модулем InSight, продолжит давать ценную информацию о внутреннем устройстве Марса.

источники:

– Посадочный модуль InSight НАСА: https://mars.nasa.gov/insight

– Международная группа ученых: URL-адрес не доступен.

By Габриэль Бота

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