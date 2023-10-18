Крупнейшее сейсмическое событие на Марсе не было вызвано падением метеорита, говорят ученые

Международная группа ученых определила, что крупнейшее сейсмическое событие, когда-либо зарегистрированное на Марсе в 2022 году, было не результатом падения метеорита, а скорее огромными тектоническими силами внутри коры планеты. Землетрясение магнитудой 4.7 было обнаружено спускаемым аппаратом НАСА InSight 4 мая 2022 года и вызвало резонанс вибраций на Марсе в течение как минимум шести часов.

Открытие этого сейсмического события дает ценную информацию о геологической активности Марса. Тектонические силы, подобные земным, ответственны за формирование поверхности планеты. Изучая эти силы, ученые надеются лучше понять внутреннюю часть планеты и ее эволюцию с течением времени.

Посадочный модуль InSight, работающий на Марсе с 2018 года, оснащен сейсмометром, предназначенным для обнаружения и измерения сейсмической активности. Этот инструмент позволил ученым точно измерить размер и местоположение сейсмического события, предоставив важные данные для дальнейшего анализа.

Ранее считалось, что основной причиной сейсмической активности на Марсе были удары метеоритов. Однако это последнее открытие бросает вызов этому предположению и подчеркивает сложную и динамичную природу планеты.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять тектоническую активность на Марсе и ее последствия для прошлого и будущего планеты. Изучение сейсмических событий, а также других геологических данных, собранных посадочным модулем InSight, продолжит давать ценную информацию о внутреннем устройстве Марса.

источники:

– Посадочный модуль InSight НАСА: https://mars.nasa.gov/insight

– Международная группа ученых: URL-адрес не доступен.