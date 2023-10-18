Графен демонстрирует уникальные электронные свойства при расположении в пять слоев

Недавнее исследование Массачусетского технологического института выявило новое электронное поведение графена, когда он уложен слоями. Графен, слой углерода толщиной в один атом, известен своей прочностью и проводимостью, и это новое открытие может привести к еще большему количеству потенциальных применений этого материала.

Исследование показало, что укладка графена в пять слоев по определенной схеме создает «мультиферроидное» состояние, в котором он демонстрирует как нетрадиционный магнетизм, так и особый тип электронного поведения. Мультиферроики встречаются редко, и их можно использовать в электронике для увеличения скорости жестких дисков при одновременном снижении затрат на электроэнергию. Традиционные магнитные жесткие диски используют электрические токи для переключения микроскопических магнитов, которые представляют двоичные данные. Однако если бы устройства хранения были изготовлены из мультиферроидных материалов, таких как многослойный графен, эти магниты можно было бы переключать более эффективно и с меньшими затратами энергии.

Исследователи также обнаружили два уникальных свойства слоистого графена. Во-первых, электроны в графене координировали свое орбитальное движение, подобно планетам, вращающимся в одном направлении. Кроме того, электроны располагались в электронных «долинах», состояниях с наименьшей энергией, доступных им, и предпочитали располагаться в одной долине, а не в другой. Такая координация и предпочтение одной долины наблюдается только в пятислойном графене.

Команда смогла контролировать как магнетизм, так и электронные свойства слоев графена. Это новое открытие, которое они назвали «ферро-валлейтричностью», предлагает новое понимание поведения графена и открывает возможности для разработки более эффективных устройств хранения данных.

источники:

– исследование Массачусетского технологического института