Риск солнечных бурь: уязвимость Земли к солнечным взрывам

Наше мягкое Солнце, дающее нам свет и тепло, также способно производить мощные солнечные взрывы, которые могут иметь разрушительные последствия для земных технологий. Хотя наша атмосфера защищает нас от радиации, испускаемой во время этих солнечных бурь, наши электрические сети и сети связи находятся под угрозой серьезного повреждения. Осознание этого особенно актуально для нашего технологически развитого будущего.

Ученые недавно обнаружили свидетельства крупнейшей солнечной бури, когда-либо обнаруженной, известной как «Событие Мияке», которая произошла 14,300 XNUMX лет назад. Это событие относится к массивному выбросу солнечных частиц и радиации от Солнца в атмосферу Земли. Последствия такого солнечного взрыва отражаются в значительном увеличении уровня радиоуглерода, хранящегося в годичных кольцах Земли.

Исследователи объединили эти данные с аналогичными результатами исследования ледяных кернов Гренландии, предоставив убедительные доказательства колоссального солнечного взрыва. Исследование было опубликовано в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.

Потенциальное воздействие экстремальных солнечных бурь на Землю огромно. Профессор Тим Хитон, эксперт в области прикладной статистики из Университета Лидса, предупреждает, что такие штормы могут привести к необратимому повреждению трансформаторов электросетей, вызывая массовые отключения электроэнергии, продолжающиеся несколько месяцев.

Солнечная буря в 1989 году, хотя и не такого масштаба, вызвала извержение горячего газа, известное как корональный выброс массы (КВМ), которое лишило электричество миллионы жителей Канады. CME столкнулся с магнитным полем Земли, что привело к 12-часовому отключению электроэнергии.

Событие Мияке, подобное тому, что произошло 14,300 993 лет назад, будет иметь еще более значительный масштаб и влияние. Исследователи выявили в общей сложности девять событий Мияке за всю историю, включая события 774 и 14,300 годов нашей эры. Однако недавно выявленный шторм возрастом XNUMX XNUMX лет является крупнейшим из когда-либо зарегистрированных: он примерно в два раза превышает размеры двух предыдущих событий.

Самая интенсивная солнечная буря, столкнувшаяся с Землей, которую непосредственно наблюдали, произошла в 1859 году и известна как «Событие Кэррингтона». Это вызвало возгорание глобальных телеграфных линий и поджоги телеграфных офисов. Тем не менее, событие типа Мияке будет еще более мощным и потенциально разрушительным, его размер будет на порядок больше, а это означает, что оно будет примерно в десять раз более мощным.

Позитивной новостью является то, что НАСА и другие космические агентства активно изучают Солнце и его поведение. Ожидается, что солнечный зонд НАСА «Паркер» предоставит ценные данные в ближайшие годы, помогая исследователям прогнозировать воздействие солнечных выбросов на поверхность Земли и позволяя лучше подготовиться, например, временно отключить электросети, в определенных регионах или странах.

источники:

- Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки.

- НАСА