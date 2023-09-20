Лекарство от потери костной массы у астронавтов обещает быть многообещающим

Было продемонстрировано, что специально разработанный препарат предотвращает потерю костной массы у мышей, что потенциально может принести пользу астронавтам на борту Международной космической станции (МКС). Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Института Форсайта в Массачусетсе разработали препарат, который не только предотвращает потерю костной массы у мышей, проживающих на МКС, но и увеличивает плотность их костей.

Команда обнаружила, что микрогравитация вызывает снижение минеральной плотности костей (МПК) на один процент за месяц воздействия. Чтобы бороться с этим, они использовали белок NELL-1, который регулирует рост костей, и модифицировали его, чтобы создать препарат, известный как BP-NELL-PEG, который воздействует на костные ткани без негативных побочных эффектов. У мышей, получавших BP-NELL-PEG, наблюдалось значительное увеличение МПКТ по ​​сравнению с контрольной группой.

Хотя этот прорыв обещает возможность будущих космических миссий, включая длительное пребывание в условиях микрогравитации, нет никакой информации о том, когда могут начаться испытания NELL-1 на людях. На данный момент только одна компания, Bone Biologics, базирующаяся в Массачусетсе, провела клинические испытания на людях с использованием NELL-1 для лечения дегенеративной болезни дисков в рамках пилотной программы в Австралии. Статус этого исследования остается неопределенным.

Несмотря на потенциальное лекарство от потери костной массы у космонавтов, необходимы дополнительные исследования для устранения других последствий пребывания в космосе для здоровья, таких как изменения в мозге. На данный момент астронавты будут продолжать полагаться на регулярные занятия на беговой дорожке, чтобы снизить риски, связанные с длительными космическими полетами.

источники:

– Калифорнийский университет Лос-Анджелеса (UCLA)

– Институт Форсайта

– Костные биопрепараты