Тайна розовых бриллиантов: ученые нашли «недостающий ингредиент» для их образования

Недавно ученые сделали революционное открытие, касающееся образования розовых бриллиантов, известных своей редкостью и изысканной красотой. Розовые бриллианты являются одними из самых дорогих камней в мире и уже давно пользуются спросом у коллекционеров и любителей ювелирных украшений. Большинство этих редких драгоценных камней, более 90 процентов, были обнаружены на руднике Аргайл на отдаленном северо-западе Австралии, который недавно прекратил свою деятельность.

Вопрос о том, почему на руднике Аргайл добывается такое большое количество розовых алмазов, уже много лет озадачивает исследователей. В отличие от большинства других алмазных рудников, расположенных посреди континентов, рудник Аргайл расположен на краю одного из них. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа австралийских ученых показала, что розовые алмазы были выброшены на поверхность Земли в результате распада первого суперконтинента примерно 1.3 миллиарда лет назад.

По словам ведущего автора исследования Хьюго Олирука из Университета Кертина в Западной Австралии, два из трех необходимых ингредиентов для образования розовых алмазов уже известны. Первый ингредиент — углерод, который должен находиться глубоко под землей, по крайней мере, на 150 километров (93 мили) под поверхностью. Если бы углерод оказался меньше, он превратился бы в графит, вещество, гораздо менее ценное, чем алмазы.

Второй ингредиент — это точное давление, необходимое для изменения чистоты бриллиантов и придания им фирменного розового оттенка. Олирук объясняет, что слишком слабое давление приведет к получению прозрачных бриллиантов, а слишком сильное давление приведет к тому, что они станут коричневыми. Стоит отметить, что большая часть алмазов, найденных на руднике Аргайл, относилась к менее ценной коричневой разновидности.

Это недавнее открытие проливает свет на процесс образования розовых алмазов и дает ценную информацию для поиска подобных месторождений по всему миру. Дальнейшие исследования в этой области могут выявить дополнительные источники этих востребованных драгоценных камней, что позволит увеличить их предложение на рынке. Исследование усиливает привлекательность и интригу вокруг розовых бриллиантов, укрепляя их репутацию как одних из самых ценных и эксклюзивных камней в мире.

источники:

– Мюррей Рейнер, Открытие розового алмаза может помочь найти новые месторождения, Phys.org

– Traffic Studio #B. Розовые бриллианты невероятно редки и дороги. Ученые знают, думают, что знают, как они образовались, Business Insider