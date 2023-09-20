Обнаружен «недостающий ингредиент» розовых бриллиантов, открывающий новые возможности для поиска редких драгоценных камней

Ученые совершили прорыв в понимании образования розовых алмазов, известных своей редкостью и красотой. Эти драгоценные камни, считающиеся одними из самых дорогих в мире, были в изобилии найдены на недавно закрытой шахте Аргайл в Австралии. Однако причины высокой концентрации розовых алмазов именно в этом месте долгое время оставались загадкой.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, австралийские исследователи обнаружили, что розовые алмазы, найденные в Аргайле, были доставлены на поверхность Земли более 1.3 миллиарда лет назад. Алмазы были сформированы путем сочетания трех ключевых ингредиентов. Первый — это углерод, который должен быть глубоко погребен в недрах Земли, на глубине менее 150 км. Второй ингредиент — это определенное давление, которое заставляет прозрачные бриллианты становиться розовыми. Слишком малое давление приводит к образованию коричневых бриллиантов, которые становятся менее ценными.

Недостающим ингредиентом, как обнаружили исследователи, является вулканическое событие, которое подняло алмазы на поверхность и сделало их доступными для людей. Анализируя крошечные кристаллы в образце горной породы из рудника Аргайл, ученые смогли определить возраст алмазов и установить более точную временную шкалу. Они обнаружили, что алмазы были выброшены вверх во время распада первого в мире суперконтинента, известного как Нуна или Колумбия, 1.3 миллиарда лет назад.

Это новаторское исследование имеет важные последствия для будущих поисков алмазов. Сейчас известно, что розовые алмазы можно найти вблизи границ континентов, в старых горных поясах, отмечающих распад древних суперконтинентов. Возможные места будущих открытий включают Канаду, Россию, юг Африки и Австралию.

Хотя закрытие рудника Аргайл привело к дефициту розовых алмазов, ожидается, что их стоимость будет продолжать расти. Новообретенное понимание процесса их образования может помочь в будущих усилиях по поиску этих редких драгоценных камней, хотя вряд ли это будет легкий и быстрый процесс.

В заключение отметим, что открытие «недостающего ингредиента» розовых бриллиантов открывает новые возможности для поиска этих ценных драгоценных камней. Теперь у ученых есть более четкое представление об условиях, необходимых для их образования, что может помочь в будущих поисках розовых алмазов в других регионах мира.

источники:

– Природные коммуникации

– Кертинский университет

- Университет Аделаиды