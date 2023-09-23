Розовые бриллианты: «недостающий ингредиент» и поиск большего

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, пролило свет на образование розовых бриллиантов, одних из самых редких и дорогих драгоценных камней в мире. Исследователи из австралийского Университета Кертина обнаружили «недостающий ингредиент», который объясняет, почему на ныне закрытом руднике Аргайл в Австралии добывается необычно большое количество розовых алмазов.

Исследование показывает, что розовые алмазы были выброшены на поверхность Земли около 1.3 миллиарда лет назад во время распада первого суперконтинента. Исследователи определили три необходимых ингредиента для образования розовых бриллиантов. Первый — углерод, обнаруженный глубоко под поверхностью Земли. Второе — это правильное давление, в результате которого прозрачные бриллианты становятся розовыми. Третий и ранее неизвестный ингредиент — это вулканическое событие, которое вытолкнуло алмазы на поверхность.

Используя лазер тоньше человеческого волоса, исследователи определили, что возраст рудника Аргайл составляет около 1.3 миллиарда лет, а это означает, что алмазы появились на 100 миллионов лет позже, чем считалось ранее. Эти временные рамки совпадают с распадом суперконтинента, известного как Нуна или Колумбия. Огромное давление, которое изменило цвет алмазов, произошло во время столкновений между западной и северной Австралией 1.8 миллиарда лет назад. Когда Нуна начала распадаться, она вновь активировала «шрам» от этого события, позволяя магме вырваться наружу, унося с собой алмазы.

Это революционное открытие может иметь значение для будущей разведки алмазов. Традиционно поиски алмазов сосредотачивались в центрах континентов, но исследователи предполагают, что если смотреть на края континентов, то можно будет обнаружить больше розовых алмазов. Потенциальные места для поиска этих редких драгоценных камней включают Канаду, Россию, юг Африки и Австралию. Однако исследователи предупреждают, что найти больше розовых бриллиантов будет непросто и быстро.

Закрытие рудника Аргайл в 2020 году еще больше увеличило стоимость розовых бриллиантов, поскольку их запасы становятся все меньше. Результаты исследования дают важную информацию о формировании розовых алмазов и могут помочь в поиске этих востребованных драгоценных камней в новых регионах.

источники:

– Nature Communications, «Внедрение месторождения алмазов Аргайл в древнюю рифтовую зону, вызванное распадом суперконтинента»

– Информационное агентство AFP