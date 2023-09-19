Ученые сделали революционное открытие, которое проливает свет на происхождение розовых бриллиантов, одного из самых дорогих и востребованных драгоценных камней в мире. Большая часть розовых алмазов была обнаружена на ныне закрытом руднике Аргайл на отдаленном северо-западе Австралии, но причины обилия этих драгоценных камней остаются загадкой.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа австралийских исследователей показала, что розовые алмазы образовались в результате распада первого суперконтинента около 1.3 миллиарда лет назад. Это событие вывело алмазы на поверхность Земли, сделав их доступными для человека.

Ведущий автор исследования Хьюго Олирук из Университета Кертина объяснил, что для образования розовых алмазов необходимы три ингредиента. Первый — это углерод, но не просто углерод — он должен находиться глубоко в недрах Земли, на глубине менее 150 км. Второй ингредиент — это правильное давление, которое влияет на чистоту бриллиантов, превращая их из прозрачного в розовый. Наконец, недостающим ингредиентом является вулканическое событие, которое выбросило алмазы на поверхность Земли.

Используя лазер тоньше человеческого волоса, исследователи исследовали кристаллы в образце горной породы Аргайл и определили, что алмазы появились 1.3 миллиарда лет назад, что на 100 миллионов лет позже, чем считалось ранее. Эта временная шкала совпадает с распадом суперконтинента, известного как Нуна или Колумбия, который произошел около 1.8 миллиарда лет назад.

В этот период потрясающих столкновений огромное давление изменило цвет бриллиантов, придав им розовый оттенок. Когда Нуна начала распадаться, она активировала «шрам» от этих столкновений, в результате чего магма вырвалась наружу через старый шрам и унесла с собой алмазы.

Хотя рудник Аргайл закрылся, новое понимание процесса образования розовых алмазов может помочь в будущих усилиях по поиску подобных драгоценных камней. Области по краям континентов, такие как Канада, Россия, юг Африки и Австралия, которые также пострадали от распада Нуны, потенциально могут стать новыми «райскими розовыми бриллиантами».

Хотя ожидается, что стоимость розовых бриллиантов будет продолжать расти по мере сокращения предложения, найти больше этих редких драгоценных камней не будет легкой и быстрой задачей. Однако это открытие открывает путь к продолжению исследований и потенциальному обнаружению еще более потрясающих розовых алмазов.

Источник: Nature Communications.