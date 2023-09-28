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Наука

Ископаемое древнего гигантского паука-люка найдено в Австралии

ByВики Ставропулу

сентябрь 28, 2023
Ископаемое древнего гигантского паука-люка найдено в Австралии

Ученые сделали важное открытие в Австралии, обнаружив окаменелого гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе. Это лишь четвертый экземпляр такого рода, найденный в стране. Паук по имени Megamonodontium mccluskyi жил в период миоцена, примерно 11–16 миллионов лет назад. Это открытие важно, поскольку в Австралии когда-либо были найдены только четыре окаменелости паука, что усложнило ученым понимание истории эволюции этих существ. Изучая окаменелость, исследователи смогут получить представление о вымирании пауков и лучше понять прошлое.

Гигантский паук-люк обитал на территории, которая сейчас является лугом, известным как равнина Макграта, но когда-то это был пышный тропический лес. Открытие этого окаменелости паука, а также других окаменелостей растений, пауков-люков, гигантских цикад и ос позволяет ученым больше узнать о климате Австралии в прошлом. Тот факт, что он был найден в слое отложений тропического леса, указывает на то, что когда-то этот регион был намного более влажным, чем сегодня. Эта информация может помочь исследователям понять, как изменение климата уже повлияло на экосистемы страны и как оно может продолжать влиять на них.

Окаменелый паук в пять раз крупнее своих современных родственников, его длина тела составляет 23.31 миллиметра. С помощью сканирующей электронной микроскопии ученые смогли изучить мельчайшие детали анатомии паука, такие как его когти и щетинки. Эти детали позволили им уверенно разместить его рядом с современным Monodontium, или пауком-люком. Однако с тех пор этот вид вымер на материковой части Австралии и встречается только во влажных лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи.

Это важное открытие дает новую информацию об истории эволюции и вымирании пауков в Австралии. Это также проливает свет на климат страны в прошлом и на то, как он изменился за миллионы лет. Результаты были опубликованы в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

Источник: Мэтью Р. МакКарри, Майкл Фрезе, Роберт Рэйвен, «Различные виды современного паука-люка».

By Вики Ставропулу

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