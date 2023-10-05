Ископаемое древнего гигантского паука-люка обнаружено в Австралии

Ученые обнаружили окаменелого гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе, Австралия, что стало лишь четвертым экземпляром такого вида, найденным в стране. Паук по имени Megamonodontium mccluskyi жил в миоцене, примерно 11–16 миллионов лет назад, и бродил и охотился в окружающих тропических лесах. Открытие окаменелостей пауков проливает свет на историю эволюции и исчезновения пауков в Австралии.

Окаменелый паук был найден среди других окаменелостей миоцена, раскопанных в этом районе. Хорошо сохранившаяся природа окаменелостей позволила ученым изучить мельчайшие детали строения тела паука, выявив сходство с современным Monodontium, или пауком-люком. Однако древний паук был примерно в пять раз крупнее своих современных родственников.

Открытие древнего паука также дает представление о климате Австралии в прошлом. Тот факт, что окаменелость паука была найдена в слое отложений тропического леса, указывает на то, что когда-то этот регион был намного более влажным, чем сегодня. Эта информация может помочь ученым понять, как потепление климата повлияло на фауну страны в прошлом и, возможно, в будущем.

Этот конкретный вид пауков, принадлежащий к семейству Barychelidae, является первым ископаемым такого рода, обнаруженным во всем мире. Редкость окаменелых пауков-люков может быть связана с их привычкой проводить большую часть времени в норах, которые не способствуют окаменению.

Результаты этого открытия были опубликованы в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

источники:

Мэтью Р. МакКарри, Майкл Фрезе, Роберт Рэйвен (Зоологический журнал Линнеевского общества)

Роберт Рэйвен (Музей Квинсленда)