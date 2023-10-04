Ископаемое древнего гигантского паука-люка найдено в Австралии

Окаменелый гигантский паук-люк был обнаружен в Новом Южном Уэльсе, что делает его четвертым экземпляром такого вида, найденным в Австралии. Паук, получивший название «Megamonodontium mccluskyi», обитал в прилегающих районах, которые когда-то были густыми тропическими лесами. Открытие этого вида проливает свет на историю эволюции пауков и заполняет пробел в нашем понимании прошлого.

Паук жил в период миоцена, примерно 11-16 миллионов лет назад. Его ближайшего живущего сегодня родственника можно найти во влажных лесах Сингапура и Папуа-Новой Гвинеи. Это говорит о том, что группа пауков когда-то обитала в аналогичных местах на материковой части Австралии, но вымерла, когда страна стала более засушливой.

Окаменелость была найдена среди других окаменелостей миоцена, некоторые из которых настолько хорошо сохранились, что были видны субклеточные структуры. Ученым удалось изучить мельчайшие детали тела паука с помощью сканирующей электронной микроскопии. Ископаемое очень похоже на современного Monodontium, или паука-люка, но в пять раз больше. Длина тела Megamonodontium mccluskyi составляет 23.31 миллиметра.

Открытие этого древнего паука также дает представление о климатических условиях Австралии в прошлом. Тот факт, что он был найден в слое отложений тропического леса, указывает на то, что когда-то этот регион был намного более влажным, чем сегодня. Эта информация может помочь ученым лучше понять, как потепление климата повлияло на биоразнообразие страны в прошлом и как оно может продолжать оказывать это влияние в будущем.

Окаменелый паук-люк — не только самый крупный представитель своего вида, обнаруженный в Австралии, но и первая ископаемая из семейства Barychelidae, обнаруженная во всем мире. Кистоногие пауки-люки, как и этот древний вид, обычно не встречаются в виде окаменелостей, поскольку большую часть времени они проводят в норах, которые не способствуют окаменению.

Это важное открытие было опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества и способствовало нашему пониманию древней экосистемы Австралии и истории эволюции пауков.

Источник: Мэтью Р. МакКарри, Майкл Фрезе, Роберт Рэйвен.