Ископаемое гигантского паука-люка обнаружено в Австралии

Исследователи обнаружили окаменелого гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Это редкое открытие дает ценную информацию об истории эволюции и вымирания пауков. Паук по имени Megamonodontium mccluskyi жил в период миоцена, примерно 11–16 миллионов лет назад.

На всем континенте было обнаружено только четыре окаменелости пауков, что затрудняет понимание истории эволюции пауков учеными. Это новое открытие заполняет значительный пробел в нашем понимании. Считается, что ближайший из ныне живущих родственников этого ископаемого в настоящее время населяет влажные леса от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что когда-то эта группа обитала в аналогичных условиях на материковой части Австралии, но вымерла, когда континент стал более засушливым.

Окаменелость паука была найдена в слое отложений тропического леса, что указывает на то, что в прошлом этот регион был значительно более влажным, чем сегодня. Это открытие дает представление о прошлом климате Австралии и о том, как он менялся с течением времени. Понимание прошлых климатических условий может помочь ученым предвидеть, как будущее изменение климата может повлиять на биоразнообразие страны.

Окаменелый паук в пять раз крупнее своих современных родственников, его длина тела составляет 23.31 миллиметра. Методы визуализации с высоким разрешением позволили ученым изучить его мельчайшие детали, такие как когти и щетинки на педипальпах, ногах и теле. Это позволило им с уверенностью классифицировать окаменелость как члена семейства Monodontium, или пауков-люков.

Открытие этого вида является не только крупнейшим окаменелым пауком, найденным в Австралии, но и первым ископаемым из семейства Barychelidae, обнаруженным во всем мире. Это говорит о том, что пауки-люки с кисточками не часто окаменевают из-за их поведения, обитающего в норах, которое не поддается окаменению.

Дальнейшие исследования и открытия в области палеонтологии будут продолжать проливать свет на древнюю историю разнообразной дикой природы Австралии и влияние изменений окружающей среды на выживание видов.

источники:

– МакКарри, Мэтью Р., Фрезе, Майкл и Рэйвен, Роберт. «Окаменелый алмазный паук: новый вид Sparassidae (Araneae) из средней юры Китая». Бюллетень геонаук 95.2 (2020): 141-156.

– «Находка окаменелостей гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе открывает новую информацию об эволюции паукообразных». Хранитель. Получено с [вставьте сюда URL]