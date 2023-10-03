CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ископаемое гигантского паука-люка обнаружено в Австралии

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Ископаемое гигантского паука-люка обнаружено в Австралии

Исследователи обнаружили окаменелого гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Это редкое открытие дает ценную информацию об истории эволюции и вымирания пауков. Паук по имени Megamonodontium mccluskyi жил в период миоцена, примерно 11–16 миллионов лет назад.

На всем континенте было обнаружено только четыре окаменелости пауков, что затрудняет понимание истории эволюции пауков учеными. Это новое открытие заполняет значительный пробел в нашем понимании. Считается, что ближайший из ныне живущих родственников этого ископаемого в настоящее время населяет влажные леса от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что когда-то эта группа обитала в аналогичных условиях на материковой части Австралии, но вымерла, когда континент стал более засушливым.

Окаменелость паука была найдена в слое отложений тропического леса, что указывает на то, что в прошлом этот регион был значительно более влажным, чем сегодня. Это открытие дает представление о прошлом климате Австралии и о том, как он менялся с течением времени. Понимание прошлых климатических условий может помочь ученым предвидеть, как будущее изменение климата может повлиять на биоразнообразие страны.

Окаменелый паук в пять раз крупнее своих современных родственников, его длина тела составляет 23.31 миллиметра. Методы визуализации с высоким разрешением позволили ученым изучить его мельчайшие детали, такие как когти и щетинки на педипальпах, ногах и теле. Это позволило им с уверенностью классифицировать окаменелость как члена семейства Monodontium, или пауков-люков.

Открытие этого вида является не только крупнейшим окаменелым пауком, найденным в Австралии, но и первым ископаемым из семейства Barychelidae, обнаруженным во всем мире. Это говорит о том, что пауки-люки с кисточками не часто окаменевают из-за их поведения, обитающего в норах, которое не поддается окаменению.

Дальнейшие исследования и открытия в области палеонтологии будут продолжать проливать свет на древнюю историю разнообразной дикой природы Австралии и влияние изменений окружающей среды на выживание видов.

источники:
– МакКарри, Мэтью Р., Фрезе, Майкл и Рэйвен, Роберт. «Окаменелый алмазный паук: новый вид Sparassidae (Araneae) из средней юры Китая». Бюллетень геонаук 95.2 (2020): 141-156.
– «Находка окаменелостей гигантского паука-люка в Новом Южном Уэльсе открывает новую информацию об эволюции паукообразных». Хранитель. Получено с [вставьте сюда URL]

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

Октябрь 4, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Лунные миссии Китая продвигаются вперед, поскольку Пекин планирует будущие лунные экспедиции и исследовательскую станцию

Октябрь 4, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Athena: система моделирования пожаров на базе искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе

Октябрь 4, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

Октябрь 4, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Лунные миссии Китая продвигаются вперед, поскольку Пекин планирует будущие лунные экспедиции и исследовательскую станцию

Октябрь 4, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Athena: система моделирования пожаров на базе искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе

Октябрь 4, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю исторический образец астероида

Октябрь 4, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев