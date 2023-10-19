Обесцвеченные кораллы обнаружены на неожиданных глубинах Индийского океана

Исследователи из Плимутского университета сделали удивительное открытие относительно обесцвечивания кораллов в Индийском океане. Они обнаружили свидетельства обесцвечивания кораллов на глубине до 90 метров (295 футов) под поверхностью, на глубинах, которые ранее считались устойчивыми к потеплению океана. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что до 80 процентов рифов в определенных участках морского дна были повреждены повышением температуры океана.

Традиционно считалось, что более глубокие кораллы устойчивы к потеплению океана, поскольку считалось, что более прохладные воды, в которых они обитают, остаются относительно стабильными. Однако это исследование показало, что это не так, что потенциально подвергает рифы на одинаковых глубинах по всему миру риску из-за климатических изменений.

Для изучения этого явления исследовательская группа использовала сочетание мониторинга на месте, подводных роботов и океанографических данных, полученных со спутников. Они обнаружили, что даже когда температура поверхности оставалась стабильной, значительное повышение температуры под поверхностью влияло на глубоководные кораллы. Это глубоководное обесцвечивание произошло даже тогда, когда на более мелких рифах не было никаких признаков повреждения.

Хотя исследование показало, что части рифа восстановились, когда исследователи вернулись в 2020 и 2022 годах, полученные результаты по-прежнему вызывают беспокойство. Ожидалось, что мезофотические кораллы, обнаруженные на глубине 100–490 футов под поверхностью, смягчат экологический ущерб, вызванный обесцвечиванием мелководных кораллов из-за потепления океана. Однако сейчас эти кораллы также находятся под угрозой.

Воздействие изменения климата на океанографию региона усиливается естественными циклами, такими как Эль-Ниньо и диполь Индийского океана. Исследователи подчеркивают острую необходимость расширить наше понимание воздействия этих изменений на окружающую среду, о которой в настоящее время мы имеем ограниченные знания.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

– Исследовательская группа Плимутского университета