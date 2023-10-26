Недавнее исследование, опубликованное в журнале Earth-Science Reviews, проливает новый свет на вымирание малвиноксхосанской биоты, древней группы водных животных, которые когда-то населяли суперконтинент Гондвану. На протяжении почти двух столетий причина их исчезновения оставалась загадкой, но теперь исследователи полагают, что раскрыли правду. Палец вины указывает прямо на изменение климата.

Гондвана, охватывавшая часть современной Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды, Индийского субконтинента и Аравийского полуострова, располагалась недалеко от Южного полюса. В течение 5 миллионов лет уровень моря вокруг Гондваны постепенно снижался, что в конечном итоге привело к исчезновению биоты малвиноксхосанов.

Повторно проанализировав сотни окаменелостей и изучив геологические свойства пород, в которых они были найдены, исследователи смогли составить хронологию событий. Ископаемые слои биоты малвинокшоса соответствовали небольшому понижению уровня моря, что оказалось «дымящимся пистолетом», спровоцировавшим эти события вымирания. Изменение климата, вызванное падением уровня моря, нарушило океанские течения, влияя на океанические процессы вокруг Южного полюса.

Биота малвинокхосанцев, которая, как полагают, эволюционировала, чтобы выжить в более прохладных водах, не смогла адаптироваться к климатическим изменениям, возникшим в результате нарушений океанских течений. Как следствие, на смену им пришли более адаптируемые морские виды, хорошо приспособленные к жизни в более теплых водах.

Это событие вымирания оказало разрушительное воздействие на экосистему вокруг Южного полюса, приведя к коллапсу биоразнообразия, который сохраняется и по сей день. Результаты исследования имеют более широкое значение, служа предупреждением об уязвимости полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры.

Поскольку мы сталкиваемся с нынешним кризисом биоразнообразия, это исследование подчеркивает, насколько чувствительны экосистемы к изменению климата, вызванному деятельностью человека. Это служит суровым напоминанием о том, что любые необратимые изменения, которые мы совершаем сегодня, будут иметь необратимые и далеко идущие последствия для нашей планеты.

FAQ

Вопрос: Что такое Гондвана?



Ответ: Гондвана была суперконтинентом, который существовал около 420 миллионов лет назад и включал в себя части Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды, Индийского субконтинента и Аравийского полуострова.

Вопрос: Что представляла собой биота малвиноксхозана?



Ответ: Биота Мальвиноксхосан представляла собой древнюю группу водных животных, обитавших в водах, окружающих Гондвану. В основном он состоял из трилобитов, двустворчатых брахиопод, моллюсков и иглокожих.

Вопрос: Что стало причиной исчезновения биоты малвиноксхосанов?



Ответ: Постепенное понижение уровня моря нарушило океанские течения вокруг Южного полюса, что привело к климатическим изменениям, к которым биота малвинокхосанцев не смогла адаптироваться, что в конечном итоге привело к их исчезновению.

Вопрос: Что это исследование говорит нам о текущем изменении климата?



Ответ: Исследование подчеркивает чувствительность полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры. Он служит напоминанием о необратимых последствиях антропогенного изменения климата для биоразнообразия.

Вопрос: Может ли экосистема вокруг Южного полюса восстановить свой исторический уровень биоразнообразия?



Ответ: Экосистема не полностью восстановилась после вымирания, что позволяет предположить, что потеря биоразнообразия, вызванная исчезновением биоты малвиноксхосанов, имела долгосрочные последствия.