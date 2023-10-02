Секреты суперболтов: разгадка тайны мощных ударов молний

Ученые совершили прорыв в понимании условий, которые приводят к образованию суперболтов — ударов молний, ​​которые являются исключительно мощными и способны быть в 1,000 раз сильнее обычных молний. Хотя средняя мощность удара молнии составляет около 300 миллионов вольт, только один процент ударов молнии попадает в категорию суперболтов, которые могут нанести огромный ущерб конструкциям и сосудам.

Последние исследования показали, что суперболты чаще возникают, когда зона зарядки грозового облака находится в непосредственной близости от поверхности суши или океана. Следовательно, существуют горячие точки для активности суперболтов в определенных областях, таких как участки океанов и высокие горы. Предыдущие исследования определили, что северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано между Перу и Боливией являются регионами, склонными к суперболтам, и ученые стремились понять, почему.

Чтобы разгадать эту тайну, исследователи проанализировали данные Всемирной сети определения местоположения молний, ​​глобальной сети радиодетекторов, которая предоставила информацию о времени, местоположении и уровнях энергии суперболтов. Сравнивая условия во время штормов, вызывавших суперудары, включая высоту поверхности, температуру облаков и концентрацию аэрозолей, исследователи сделали несколько ключевых открытий.

Вопреки общепринятым представлениям, исследование показало, что концентрации аэрозоля не оказали существенного влияния на прочность суперболтов. Ведущий автор исследования Авичай Эфраим объяснил, что суперболты — редкое, но впечатляющее явление, и это исследование предлагает важную часть головоломки. Однако исследование еще далеко от завершения, и предстоит изучить еще больше факторов, таких как влияние солнечной активности и геомагнитного поля Земли на формирование суперболтов.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале JGR Atmосферs, проливают свет на неуловимую природу суперболтов и приближают нас к раскрытию их секретов. Понимание условий, необходимых для их возникновения, может помочь в разработке стратегий по смягчению потенциальных разрушений, вызванных этими мощными ударами молний.

источники:

– Оливер Шленчек/Imaggeo

- Атмосфера JGR