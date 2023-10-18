Ученые в восторге от новых открытий миссии НАСА OSIRIS-REx

Ученый-планетолог Фил Блэнд из Университета Кертина очень рад принять участие в невероятной миссии НАСА OSIRIS-REx, целью которой является сбор и изучение образцов с околоземного астероида по имени Бенну. Бланд посвятил свою карьеру исследованию метеоритов, чтобы получить ценную информацию об истории Вселенной и формировании нашей солнечной системы. Эта возможность изучать первозданный материал, свободный от атмосферы Земли, является для него уникальным опытом.

Космический корабль OSIRIS-REx успешно собрал 250-граммовый образец камня и пыли с Бенну, потратив два года на изучение его местности. Образец, находящийся в первозданном состоянии, был извлечен из капсулы космического корабля и приземлился в пустыне Юты. При осмотре ученые сделали неожиданное открытие: дополнительный образец на крышке канистры. Этот бонусный образец содержит гидратированные глинистые минералы и значительное количество углерода, что дает потенциальное представление о происхождении воды на Земле и возможности существования жизни.

Фил Блэнд является членом австралийского консорциума, участвующего в миссии, и внимательно следит за ходом ее проведения и анализом. Он участвовал в прямой видеотрансляции из Космического центра имени Джонсона НАСА, наблюдая, как ученые тщательно обращаются с небольшим количеством собранного материала. После тщательного извлечения, взвешивания и каталогизации образцов Бланд лично отберет камни для дальнейшего анализа в своей лаборатории.

Используя передовые методы микроскопии, Бланд создаст карты химического и минералогического состава материала в высоком разрешении. Этот анализ необходим для определения состава и изотопного состава образца. Как только Блэнд завершит свой анализ, образцы будут отправлены профессору Тревору Айрленду из Университета Квинсленда для геохронологии и анализа изотопов кислорода. Это поможет определить возраст и химический состав Бенну, предоставив важную информацию о взаимосвязи между Бенну и метеоритами, найденными на Земле.

Миссия OSIRIS-REx вызвала волнение и любопытство таких ученых, как Бланд и Ирландия. Они с нетерпением ждут результатов своего анализа, которые внесут существенный вклад в наше понимание происхождения Вселенной и формирования нашей собственной планеты.

Источники: веб-сайт миссии НАСА OSIRIS-REx, администратор НАСА Билл Нельсон.