Удивительная жизнь морских глубин раскрыта в новых кадрах

Недавно опубликованные кадры, снятые в загадочной «сумеречной зоне» глубокого моря, показали мир, полный жизни. Эти кадры были сняты в районе подводных гор Геолог возле Гавайских островов с помощью глубоководного исследовательского аппарата под названием Mesobot. Сумеречная зона относится к областям океана, куда не может проникнуть солнечный свет, начиная с глубины примерно 100 метров (330 футов).

На кадрах показано множество удивительных организмов, в том числе длинные цепочки существ, формы жизни с щупальцами и даже кальмары, испускающие защитное чернильное облако. Эти организмы составляют крупнейшую миграцию животных на Земле, поскольку они ежедневно мигрируют из поверхностных вод в темные глубины, чтобы спрятаться в дневное время. Эта миграция играет решающую роль в регулировании глобального климата океаном, перенося углерод из поверхностных вод в глубины океана, где он может удерживаться в течение длительного периода времени.

Мезобот, в отличие от других аппаратов для глубоководных исследований, спроектирован так, чтобы оказывать минимальное воздействие на глубоководную жизнь океана. Его тонкий дизайн и медленно вращающиеся пропеллеры не позволяют ему отпугивать диких животных, с которыми он сталкивается. Это важно, учитывая хрупкую природу глубоководных экосистем.

Глубоководное море остается в значительной степени неисследованным: лишь около 25 процентов морского дна адекватно нанесено на карту. Глубоководные миссии жизненно важны для открытия и понимания разнообразной и зачастую загадочной жизни, существующей на этих неизведанных территориях. Кроме того, эти миссии могут выявить потенциальные возможности применения глубоководной жизни, например, для разработки новых лекарств. Исследования показали, что морские беспозвоночные производят большее количество антибиотиков, противораковых и противовоспалительных веществ, чем любая группа наземных организмов.

Понимание морских глубин и их обитателей имеет далеко идущие последствия, особенно с учетом того, что промышленная деятельность, такая как глубоководная добыча полезных ископаемых, становится все более распространенной. Проливая свет на этот скрытый мир, ученые надеются сохранить и защитить эти хрупкие экосистемы и использовать потенциальные выгоды, которые они таят в себе.

источники:

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований

– Океанографический институт Вудс-Хоул