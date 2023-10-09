Крупнейшую солнечную бурю в истории обнаружили сквозь древнюю сосну

Исследователи обнаружили самую большую солнечную бурю в истории Земли, исследуя древнюю сосну во французских Альпах. Исследование, опубликованное в журнале «Философские труды Королевского общества», представляет доказательства значительного всплеска уровня радиоуглерода примерно 14,300 993 лет назад, связанного с этой недавно выявленной солнечной бурей. По оценкам, это событие вдвое превосходит ранее обнаруженные солнечные бури, известные как «События Мияке», которые произошли в 774 и XNUMX годах нашей эры.

Международная исследовательская группа измерила уровень радиоуглерода в древних деревьях южных французских Альп. Анализируя кольца в стволах деревьев, называемые «субокаменелостями», они смогли выявить основные изменения окружающей среды и собрать ценную информацию о прошлом. Годичные кольца сосны обыкновенной указывают на заметный всплеск уровня радиоуглерода около 14,300 XNUMX лет назад. Чтобы проверить связь со значительной солнечной бурей, ученые сравнили этот образец с образцом, взятым из кернов льда в Гренландии.

Радиоуглерод постоянно производится в результате цепных реакций, в том числе вызванных экстремальными солнечными явлениями, такими как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Ведущий автор исследования Эдуард Бард объясняет, что эти события могут создавать кратковременные всплески энергичных частиц, что приводит к значительным выбросам радиоуглерода.

Понимание прошлых солнечных бурь жизненно важно для прогнозирования будущих событий и снижения потенциальных рисков. Если бы солнечная буря такого масштаба произошла сегодня, она имела бы катастрофические последствия для современного общества, потенциально вызывая сбои в работе телекоммуникаций, спутников и электросетей. Крупнейшая зарегистрированная солнечная буря в истории человечества, событие Кэррингтона в 1859 году, уже вызвала значительные возмущения.

Однако солнечная буря, обнаруженная примерно 14,300 XNUMX лет назад, намного превосходит по размерам предыдущие события. Ученые по-прежнему не уверены в причинах, частоте и предсказуемости этих экстремальных солнечных бурь. Но, понимая их потенциальную величину, исследователи смогут лучше предвидеть такие события и подготовиться к ним.

Это революционное открытие подчеркивает важность изучения истории Земли посредством радиоуглеродного анализа. Развитие точного понимания прошлого играет решающую роль в точном прогнозировании и смягчении будущих рисков. Хотя еще многое предстоит узнать, каждое новое открытие в этой области порождает не только ответы, но и новые вопросы для дальнейших исследований.

источники:

- Философские труды Королевского общества

– Коллеж де Франс

– СЕРЕГЕ

– ИМБЕ

– Университет Экс-Марсель

- Университет Лидса