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Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Исследователи из Технологического университета Квинсленда совершили прорыв в производстве карбамида — азотного удобрения, широко используемого в сельском хозяйстве и ключевого сырья для различных отраслей промышленности. Традиционно мочевину синтезируют из аммиака и углекислого газа с использованием энергоемкого процесса Габера-Боша.

Команда разработала новый метод, который использует катализатор на основе графена в химической реакции между азотом и окисью углерода. Отличительной особенностью этого метода является то, что его можно проводить при комнатной температуре и атмосферном давлении, что значительно снижает энергозатраты по сравнению с традиционными методами синтеза.

Доктор Цзюньсянь Лю, ведущий автор исследования, утверждает, что этот подход показывает большие перспективы в развитии производства мочевины. Хотя исследования все еще находятся на теоретической стадии, ученые определили катализатор, который может проложить путь к устойчивому и энергоэффективному синтезу мочевины. Они планируют сотрудничать с другими исследовательскими группами для дальнейшей разработки и, в конечном итоге, применения этой новой технологии.

Мочевина является не только важным ингредиентом азотных удобрений, но также используется в таких отраслях, как фармацевтика, косметика и производство пластмасс. В настоящее время производство карбамида с использованием процесса Хабера-Боша потребляет около 2% мировой энергии ежегодно. Поиск альтернативных, более устойчивых методов синтеза мочевины имеет решающее значение для снижения энергопотребления и минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду.

Открытие катализатора на основе графена, который позволяет синтезировать мочевину при комнатной температуре и с меньшими затратами энергии, может иметь серьезные последствия для различных отраслей промышленности. Использование такого катализатора потенциально может произвести революцию в производстве карбамида, сделав его более экологически чистым и экономически выгодным.

источник:
– Лю Цзюньсянь, Шон С. Смит, Юаньтун Гу, Лянчжи Коу. Соединение C‑N, обеспечиваемое разрывом связи N‑N, для электрохимического производства мочевины. Передовые функциональные материалы. DOI: 10.1002/adfm.202305894

By Роберт Эндрю

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