Бактерии с пластиковой диетой – ключ к революции в переработке пластика

Исследователи из Северо-Западного университета сделали революционное открытие в мире переработки пластика: бактерии, обладающие необычайной способностью «поедать» пластик. Это открытие может произвести революцию в усилиях по переработке пластика и решить растущий кризис загрязнения, вызванный пластиковыми отходами.

Производство пластика достигло тревожных темпов — более 380 миллионов тонн в год, причем почти половина из них — это одноразовый пластик. Несмотря на широкомасштабные усилия по переработке, на самом деле перерабатывается менее 5% всего пластика, в результате чего значительное его количество попадает на свалки или загрязняет наши экосистемы.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Chemical Biology, исследователи обнаружили, что распространенная бактерия под названием Comamonas testosteroni, обычно встречающаяся в почве и осадке сточных вод, обладает способностью поглощать пластик. Заметный аппетит бактерии наблюдался при расщеплении ею стирального порошка, а также различных соединений, обнаруженных в пластике и растениях.

Что делает эту бактерию особенно многообещающей, так это ее врожденная способность расщеплять пластик без необходимости каких-либо модификаций. В отличие от других бактерий, требующих инженерных исследований и обширных модификаций, C. testosteroni уже обладает необходимыми инструментами для переваривания пластика.

По словам профессора Людмилы Аристильды, эксперта по экологической инженерии из Северо-Западного университета, метаболический процесс бактерии многоуровневый и хорошо интегрированный. Это открытие подчеркивает неиспользованный потенциал природных решений по борьбе с пластиковыми отходами. Использование возможностей микробиологии может сыграть решающую роль в создании экономики замкнутого цикла, уменьшении нашей зависимости от пластиков на основе нефти и прокладке пути к более устойчивому будущему.

Кроме того, исследователи обнаружили, что эти бактерии также могут способствовать превращению переваренного пластика в различные полимеры, открывая тем самым новые возможности для биотехнологии. Эти виды Comamonas потенциально могут производить различные виды пластика, уменьшая зависимость от нефтехимических продуктов.

Хотя в настоящее время эта бактерия не используется на предприятиях по переработке отходов, ее замечательные возможности делают ее привлекательным кандидатом для крупномасштабных операций по переработке отходов. Используя пластиковую диету этой бактерии, муниципальные и промышленные усилия по переработке отходов могут стать более эффективными и действенными в решении кризиса пластиковых отходов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое тестостерон Comamonas?

Comamonas testosteroni — это распространенная бактерия, обнаруженная в почве и осадке сточных вод и способная поглощать пластик. Он обладает естественными генетическими особенностями, которые позволяют ему расщеплять пластик, не требуя значительных модификаций.

Вопрос: Почему важна переработка пластика?

Переработка пластика имеет важное значение для снижения воздействия пластиковых отходов на окружающую среду. Перерабатывая пластик, мы можем облегчить нагрузку на свалки, сохранить ресурсы, уменьшить загрязнение и уменьшить нашу зависимость от пластика на основе нефти.

Вопрос: Сколько пластика сейчас перерабатывается?

К сожалению, менее 5% всего производимого пластика перерабатывается. Большая часть пластика попадает на свалки, что способствует загрязнению окружающей среды и деградации экосистем.

Вопрос: Все ли виды пластика подлежат переработке?

Не все виды пластика подлежат вторичной переработке, особенно в домашних условиях. Различные факторы, такие как ограничения на предприятиях по переработке, сочетание пластика с другими материалами и загрязнение пищевыми отходами, затрудняют переработку некоторых пластиков.

Вопрос: Как бактерии могут помочь в переработке пластика?

Такие бактерии, как Comamonas testosteroni, обладают способностью расщеплять пластик, что делает их ценными союзниками в усилиях по переработке пластика. Используя эти бактерии, пластик можно эффективно переваривать и превращать в различные полимеры, уменьшая нашу зависимость от пластиков на основе нефти.