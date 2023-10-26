Новые данные свидетельствуют о том, что под Австралией похоронен огромный астероидный кратер

Ученые продолжают раскрывать захватывающие тайны нашей древней планеты, и последнее открытие может навсегда изменить наше понимание истории Земли. Геолог Эндрю Гликсон и его коллега Тони Йейтс опубликовали революционное исследование в журнале Tectonophysicals, представив убедительные доказательства существования массивного кратера астероида, погребенного под Австралией.

Эта скрытая подземная структура, известная как структура Дениликин, имеет диаметр, по оценкам, более 320 миль. В случае подтверждения он превзойдет нынешнюю крупнейшую ударную структуру на Земле — кратер Вредефорт в Южной Африке, ширина которого составляет около 100 миль. Примечательно, что структура Дениликвина даже превышала бы размер кратера Чиксулуб, который, как полагают, был ответственен за вымирание динозавров.

Исследование Гликсона подчеркивает ключевые особенности, которые подтверждают, что структура Дениликин является местом падения астероида. Магнитные показания этой области показывают симметричную рябь в коре, окружающей ядро, что указывает на мощные магнитные силы, возникшие во время колоссального удара.

Возникает вопрос: как такая огромная структура так долго оставалась скрытой под поверхностью Австралии? Гликсон предполагает, что за миллионы лет структура подверглась эрозии, постепенно уменьшая ее значимость. Подобно тому, как капля воды выплескивается вверх из временного кратера, напоминающего поднятое ядро ​​места падения астероида, структура Дениликвина медленно выдержала испытание временем.

Это поразительное открытие иллюстрирует не только динамичную историю нашей планеты, но и масштабы воздействия Вселенной на наш собственный двор. Благодаря постоянным достижениям в научных исследованиях мы можем ожидать дальнейших открытий о древнем прошлом Земли и глубоких событиях, которые сформировали наш мир, каким мы его знаем.

FAQ

Вопрос: Какова структура Дениликвина?

Структура Дениликин представляет собой массивный подземный астероидный кратер, потенциально погребенный под Австралией, диаметр которого оценивается более 320 миль.

Вопрос: Чем структура Deniliquin отличается от других известных ударных структур?

Если это подтвердится, структура Дениликин станет крупнейшей известной ударной структурой на Земле, превзойдя кратер Вредефорт в Южной Африке и даже кратер Чиксулуб, связанный с вымиранием динозавров.

Вопрос: Как структура Дениликвина оставалась скрытой так долго?

За миллионы лет эрозия постепенно уменьшила заметность структуры Дениликвина, что затруднило ее обнаружение с поверхности Земли.

Вопрос: Какие доказательства подтверждают, что структура Дениликин является местом падения астероида?

Магнитные показания этой области показывают симметричные узоры ряби в коре, окружающей ядро, которые являются характерными особенностями, созданными интенсивными магнитными силами, высвобожденными в результате массивного удара.