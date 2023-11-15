Загадочное открытие в сердце галактики Млечный Путь

Ученые заинтригованы недавним наблюдением, сделанным в центре нашей галактики Млечный Путь. Изучая Стрелец А*, расположенную там сверхмассивную черную дыру, астрофизики Густаво Магальянес-Гихон и Серхио Мендоса из Национального автономного университета Мексики сделали удивительное открытие. Анализируя данные гамма-излучения, полученные космическим гамма-телескопом Ферми в декабре 2022 года, они обнаружили своеобразную закономерность — каждые 76.32 минуты Стрелец А* испускает мощный всплеск гамма-излучения. Дополнительно они заметили, что на одной и той же частоте происходит радиовспышка, а каждые 149 минут следует рентгеновская вспышка.

Это явление бросает вызов представлению о том, что черные дыры не излучают радиацию. Хотя сами по себе черные дыры не являются источниками радиации, горизонт событий, окружающий их, — это совсем другая история. Существование этих вспышек предполагает, что внутри горизонта событий Стрельца А* находится неопознанный объект, ответственный за эти выбросы.

Астрофизики предполагают, что этот объект, скорее всего, представляет собой компактную и сплоченную массу горячего газа, удерживаемую невероятно сильным магнитным полем. Это необычное открытие проливает свет на механизмы, управляющие поведением сверхмассивных черных дыр. Это подразумевает наличие значимой и динамичной структуры внутри Стрельца А*, возможно, подпитывающей его прерывистую активность.

Это открытие открывает новые возможности для изучения загадочной природы черных дыр и углубления нашего понимания сложных процессов, происходящих в их ядрах. Исследования, проведенные Магальянесом-Гихоном и Мендосой, открывают путь для будущих исследований и побуждают ученых пересмотреть существующие теории об этих космических объектах.

FAQ

Что такое Стрелец А*?

Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре галактики Млечный Путь. Его масса примерно в четыре миллиона раз превышает массу нашего Солнца.

Как ученые изучают Стрельца А*?

Ученые используют различные инструменты, такие как гамма-телескопы, детекторы рентгеновского излучения и радиотелескопы, для наблюдения за излучением и поведением Стрельца А*. Эти наблюдения помогают им собрать ценные данные о сверхмассивной черной дыре и ее окружении.

Почему вспышки, испускаемые Стрельцом А*, значительны?

Периодические вспышки, испускаемые Стрельцом А*, дают ценную информацию о механизмах и структуре сверхмассивных черных дыр. Они бросают вызов общепринятому пониманию того, что черные дыры не излучают радиацию, предлагая астрономам возможность разгадать тайны, окружающие эти космические явления.