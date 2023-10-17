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Ученые идентифицируют триггеры бактериальных патогенов, открывая двери для новых стратегий лечения

ByГабриэль Бота

Октябрь 17, 2023
Ученые идентифицируют триггеры бактериальных патогенов, открывая двери для новых стратегий лечения

Новое исследование, проведенное в Университете Невады в Лас-Вегасе (UNLV), проливает свет на вредные бактерии и на то, как они активируют определенные гены, вызывающие заболевания в организме человека. Группа междисциплинарных ученых под руководством микробиолога Хелен Винг сосредоточила свое внимание на шигелле, смертельном бактериальном патогене, вызывающем такие симптомы, как спазмы в животе, лихорадка и диарея. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, инфекции, вызванные шигеллой, ежегодно приводят к 600,000 XNUMX смертей во всем мире.

Одним из ключевых открытий, сделанных исследователями, является роль основного белка под названием VirB, который действует как «переключатель», который заставляет бактерию вызывать заболевания у людей. Белок связывается с ДНК шигеллы, активируя заболевание. Однако исследование показало, что вмешательство в процесс связывания VirB потенциально может предотвратить возникновение заболеваний, вызванных шигеллами.

Исследование, опубликованное в журнале mBio, получило признание как «Выбор редакции». Когда в белке VirB происходят замены, он теряет способность активировать гены вирулентности шигелл, что фактически делает бактерию неинфекционной. Это открытие открывает возможность разработки методов лечения, нацеленных на белок VirB для борьбы с инфекциями шигеллы.

Команда микробиологической лаборатории UNLV стремится лучше понять эти «переключающие» белки, которые могут превращать обычно безобидные бактерии в агрессивные патогены. Конечная цель — найти методы борьбы с болезнетворными бактериями и, возможно, разработать новые лекарства, нацеленные на эти белки.

Значение этого исследования распространяется не только на шигеллы, но и на другие патогены. Ученые полагают, что аналогичные подходы можно применить и к другим клинически значимым бактериям, воздействуя на различные белки, участвующие в вирулентности заболевания. Понимая функционирование и взаимодействие этих белков, ученые надеются улучшить стратегии лечения и облегчить бремя инфекционных заболеваний во всем мире.

Одной из ключевых молекул, участвующих в процессе связывания, является цитидинтрифосфат (CTP), который имеет решающее значение для регуляции VirB. Вмешавшись в связывание CTP, исследователи надеются разработать стратегии лечения, которые смогут минимизировать воздействие вредных бактерий, таких как шигеллы.

Это исследование знаменует собой важный шаг вперед в раскрытии триггеров бактериальных патогенов и открывает двери для новых возможностей лечения и профилактики. Понимая механизмы, которые позволяют бактериям вызывать заболевания, ученые смогут разработать более эффективные стратегии борьбы с этими инфекциями и улучшить здоровье во всем мире.

Источник: Университет Невады, Лас-Вегас [без URL-адреса].

By Габриэль Бота

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