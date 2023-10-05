Ученые обнаружили гамма-лучи самой высокой энергии за всю историю от пульсара

Ученые, использующие обсерваторию HESS в Намибии, сделали невероятное открытие: гамма-лучи с самой высокой энергией, когда-либо обнаруженной, исходят от мертвой звезды, называемой пульсаром. Эти гамма-лучи имели энергию 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз превышает энергию видимого света. Это открытие бросает вызов нынешнему пониманию того, как производятся импульсные гамма-лучи, как сообщается в журнале Nature Astronomy.

Пульсар – это остатки звезды, взорвавшейся сверхновой. Это чрезвычайно плотная и крошечная мертвая звезда диаметром всего около 20 километров. Пульсары обладают огромным магнитным полем и состоят в основном из нейтронов. Представьте себе, что чайная ложка вещества пульсара имеет массу более пяти миллиардов тонн!

Пульсары испускают лучи электромагнитного излучения, которые вращаются, как космические маяки. Эти лучи могут вызывать вспышки радиации, когда они пересекают нашу Солнечную систему. Эти вспышки, известные как импульсы излучения, можно наблюдать в разных энергетических диапазонах электромагнитного спектра.

Исследователи полагают, что за это излучение ответственны быстрые электроны в магнитосфере пульсара. По мере того, как эти электроны перемещаются наружу, они набирают энергию и выделяют ее в виде наблюдаемых пучков излучения. Однако новое открытие бросает вызов предыдущему пониманию того, как работают пульсары. Обнаруженная компонента излучения при более высоких энергиях предполагает, что электроны могли путешествовать даже дальше, чем магнитосфера.

Это открытие открывает новые возможности для наблюдения за другими пульсарами в диапазоне десятков тераэлектронвольт, что может дать дальнейшее понимание процессов экстремального ускорения в сильно намагниченных астрофизических объектах. Открытие гамма-лучей самой высокой энергии пульсара расширяет наши знания и требует от нас переосмысления нашего нынешнего понимания этих удивительных небесных объектов.

источник: Deutsches Elektronen-Синхротрон