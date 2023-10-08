Ученые обнаружили гамма-лучи самой высокой энергии за всю историю от Пульсара

Ученые, использующие обсерваторию HESS в Намибии, сделали революционное открытие, обнаружив гамма-лучи самой высокой энергии, когда-либо исходившие от мертвой звезды, известной как пульсар. Гамма-лучи имели поразительную мощность в 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз превышает энергию видимого света. Это открытие бросает вызов существующей теории образования гамма-лучей пульсаров, как заявила международная группа исследователей в журнале Nature Astronomy.

Пульсары — это остатки звезд, подвергшихся мощному взрыву сверхновой. Эти звездные взрывы оставляют после себя невероятно плотные объекты, известные как мертвые звезды, диаметром около 20 километров. Эти звезды вращаются с чрезвычайно высокой скоростью и обладают огромным магнитным полем.

Команда ученых под руководством Эммы де Онья Вильхельми из DESY проливает свет на свойства пульсаров. Вильхельми объясняет, что эти мертвые звезды состоят преимущественно из нейтронов и обладают поразительной плотностью. Чтобы представить их плотность в перспективе, она сравнивает их с чайной ложкой материала, масса которого будет составлять более пяти миллиардов тонн, что примерно в 900 раз больше, чем Великая пирамида в Гизе.

Открытие обсерватории HESS бросает вызов нынешнему пониманию того, как производятся гамма-лучи пульсаров. Для объяснения излучения гамма-лучей на таких высоких уровнях энергии потребуются дальнейшие исследования и анализ. Этот прорыв открывает путь к новым возможностям исследования и лучшему пониманию загадочных пульсаров в нашей Вселенной.

источники:

– Журнал: Природная астрономия

– Команда обсерватории HESS в DESY