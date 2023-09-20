Новые исследования показывают, что гидроразрыв с использованием жидкого CO2 может вызвать небольшие толчки

Новое исследование показало, что гидроразрыв, независимо от того, проводится ли он с жидким углекислым газом (CO2) или водой, может вызвать небольшие толчки. Это исследование подтверждает, что толчки вызываются теми же процессами, которые потенциально могут привести к более сильным и разрушительным землетрясениям.

Фрекинг, или гидроразрыв пласта, включает в себя закачку жидкости под поверхность Земли для добычи нефти и природного газа. В то время как традиционные методы гидроразрыва используют сточные воды, в данном конкретном исследовании основное внимание уделялось использованию жидкого CO2. Дополнительным преимуществом гидроразрыва с использованием жидкого CO2 является связывание углерода, что снижает его вклад в удержание тепла в атмосфере.

По оценкам, гидроразрыв углекислого газа может ежегодно экономить столько же углерода, сколько один миллиард солнечных батарей. Это делает его более экологически чистым вариантом по сравнению с гидроразрывом сточных вод, поскольку он удерживает углерод под землей и вне атмосферы.

Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что данные о толчках, возникающих в результате гидроразрыва CO2, вероятно, применимы и к гидроразрыву на водной основе. Оба метода потенциально могут вызвать сейсмическую активность.

Сейсмологи ранее обсуждали источник этих толчков: некоторые предполагали, что они были вызваны сильными землетрясениями, происходящими далеко, в то время как другие предполагали, что это шум, вызванный деятельностью человека. Установив сейсмометры вокруг места гидроразрыва в Веллингтоне, штат Канзас, исследователи смогли определить, что толчки действительно были связаны с закачкой жидкости.

Мониторинг этих действий имеет решающее значение для понимания деформации горных пород и отслеживания движения флюидов после закачки. Эксперименты по моделированию могут помочь определить безопасное давление закачки жидкости, чтобы минимизировать вероятность возникновения разрушительной сейсмической активности. Однако наличие неизвестных неисправностей затрудняет прогнозирование результата во всех случаях.

Это исследование проливает свет на потенциальное влияние гидроразрыва на сейсмическую активность и подчеркивает необходимость тщательного мониторинга и регулирования для снижения рисков, связанных с этим процессом.

источники:

– Шанхо Нийоги, Абхиджит Гош, Абхаш Кумар и Ричард В. Хаммак. «Сигналы тремора во время закачки жидкости генерируются сдвигом разлома». Наука.

– Калифорнийский университет Риверсайд. «Разрыв трещин может вызвать небольшие толчки независимо от используемой жидкости». ScienceDaily, 4 августа 2023 г.