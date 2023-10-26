Новый взгляд на исчезающий континент

Геологов уже давно завораживает постоянно меняющаяся загадка континентов Земли. Недавний прорыв команды из Утрехтского университета в Нидерландах пролил свет на континент, который загадочным образом исчез миллионы лет назад. Этот массив суши длиной 5,000 км, известный как Арголанд, откололся от западной Австралии примерно 155 миллионов лет назад. Однако его местонахождение до сих пор оставалось загадкой.

Ключ к разгадке этой тайны находился под поверхностью океана, где огромная «пустота», известная как Абиссальная равнина Арго, давала важные подсказки. Используя структуру морского дна, исследователи пришли к выводу, что Арголанд дрейфовал на северо-запад, в конечном итоге обосновавшись под островами Юго-Восточной Азии. Вопреки ожиданиям, под этими островами не было обнаружено ни одного крупного континента. Вместо этого были обнаружены лишь остатки небольших континентальных фрагментов, окруженных гораздо более древними океаническими бассейнами.

Ученые из Утрехтского университета отправились в путешествие, чтобы собрать воедино то, что случилось с пропавшей землей. Они обнаружили, что еще один «потерянный» континент, который был найден в 2019 году, погрузился в мантию Земли, оставив после себя лишь верхний слой, сформировавший горы Южной Европы. Однако Арголанд не оставил после себя таких останков.

Это открытие подчеркивает важность понимания геологического прошлого Земли. Геолог Доу ван Хинсберген объяснил, что реконструкция бывших суперконтинентов и понимание географии Земли в предыдущие эпохи жизненно важны для понимания таких процессов, как эволюция биоразнообразия, климата, поиск сырья, а также понимания горных образований и тектоники плит.

Через семь лет исследований команда обнаружила, что Арголанд раскололся на различные фрагменты, которые они назвали Аргопелагом. Эти фрагменты микроконтинентов были разделены более древними океаническими бассейнами, напоминающими другие затопленные континенты, такие как Большая Адриа и Зеландия. Фрагменты прибыли на свое нынешнее место около 300 миллионов лет назад и сегодня лежат глубоко под пышными джунглями Индонезии и Мьянмы.

Этот прорыв не только дает новое понимание геологии Юго-Восточной Азии, но и углубляет наше понимание динамичного прошлого Земли и механизмов, формирующих нашу планету.

FAQ

Вопрос: Почему Арголанд считался загадкой?

Ответ: Арголанд, континент, отделившийся от западной Австралии, пропал без вести, оставив экспертов в недоумении по поводу его местонахождения.

Вопрос: Как была раскрыта тайна Арголанда?

Ответ: Исследователи из Утрехтского университета использовали структуру морского дна, чтобы отследить дрейф Арголанда, который оказался под островами Юго-Восточной Азии.

Вопрос: Что исследователи обнаружили об Арголанде?

Ответ: Вопреки ожиданиям, под островами Юго-Восточной Азии не было обнаружено ни одного крупного континента. Вместо этого были обнаружены небольшие фрагменты континентов, окруженные более древними океаническими бассейнами.

Вопрос: Каково значение изучения геологического прошлого Земли?

Ответ: Понимание геологической истории Земли жизненно важно для понимания таких процессов, как эволюция биоразнообразия, изменение климата, разведка ресурсов, горообразование и тектоника плит.

Вопрос: Как исследователи назвали фрагменты Арголанда?

Ответ: Исследователи назвали эти фрагменты Аргопелаго, представляя собой фрагменты микроконтинента, разделенные более древними океаническими бассейнами.

источники: Утрехтский университет (URL)