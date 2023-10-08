Новое исследование выявило обширный вулканический регион скрытого континента Зеландия

Ученые Киви опубликовали новаторское исследование в научном журнале Tectonics, раскрывая новые сведения о недавно признанном восьмом континенте — Зеландии. Исследование впервые наносит на карту Зеландию, размером примерно с Новую Зеландию, включая ее подводные края. Континент скрыт под океаном, и лишь небольшая его часть находится над уровнем моря в виде Новой Зеландии. Зеландия считается самым молодым, маленьким и тонким континентом в мире и остается практически невидимой для нас. Однако, если океаны будут осушены, они охватят примерно пять миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана.

Зеландия, состоящая из скрытой массы под волнами, когда-то стояла над уровнем моря миллионы лет назад. По низменным ландшафтам бродили динозавры, и на их присутствие намекали в научных работах уже более века. Однако только в 2017 году революционное исследование, проведенное GNS Science, сделало Зеландию признанным континентом. Теперь, шесть лет спустя, ученые нанесли на карту геологию северной части Зеландии, обнаружив массивный вулканический регион, который извергался между 100 и 60 миллионами лет назад вдоль края суперконтинента Гондвана.

Согласно исследованию, ранее роль магмы в распаде Гондваны недооценивалась. Вулканический регион, обнаруженный в Зеландии, занимает площадь 250,000 250 квадратных километров, что примерно соответствует размеру самой Новой Зеландии. Исследование также обнаружило древний «хребет» Зеландии возрастом 4,000 миллионов лет, известный как Срединный батолит, который простирается на XNUMX километров до Новой Каледонии. Исследование проливает новый свет на геологические события в Зеландии, которые сформировали континент, но также подчеркивает, что еще многое предстоит изучить и открыть с точки зрения ее физических границ и состава.

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