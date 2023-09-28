Открытие Capitojoppa amazonica: новый род ос в перуанской Амазонии

Национальный заповедник Алпауайо-Мишана в Перу славится своим невероятным биоразнообразием, а исследователи из Университета Турку в Финляндии пополнили его богатую картину жизни, открыв новый род ос Capitojoppa. Исследователи, изучающие биоразнообразие насекомых в заповеднике более двух десятилетий, описали новый род в недавно опубликованном исследовании.

Capitojoppa принадлежит к подсемейству Ichneumoninae, известному своими крупными и яркими осами, обитающими преимущественно в тропических регионах. Эти осы питаются гусеницами и куколками моли и бабочек. Исследователи обнаружили несколько неизвестных видов этого подсемейства, которые планируют описать в будущих исследованиях.

Национальный заповедник Алпауайо-Мишана приобрел научную известность в конце 1980-х годов, когда ботаник Алвин Джентри задокументировал рекордное количество видов деревьев на небольшом участке тропического леса. С 1998 года исследователи Университета Турку изучают биоразнообразие насекомых в тех же областях исследований и обнаружили удивительно большое количество видов насекомых. Именно в этом регионе они обнаружили Капитойоппу.

Название Capitojoppa дает представление о характеристиках недавно открытого рода ос. «Capito» означает его большую голову, очень похожую на бородатую птицу рода Capito, обитающую в Южной Америке. Часть названия «джоппа» указывает на сходство Capitojoppa с осами рода Joppa. Видовое название вида «amazonica» относится к Амазонке.

Исследователи из Финляндии также принимали участие в усилиях по сохранению заповедника Аллпауайо-Мишана. Этот регион известен своим беспрецедентным разнообразием видов, и исследователи изучают, как деятельность человека, такая как изменение климата, влияет на тропические леса.

Открытие Capitojoppa amazonica способствует растущему пониманию невероятного биоразнообразия национального заповедника Алпауайо-Мишана. Продолжение исследований в регионе поможет пролить свет на влияние деятельности человека на эту уникальную экосистему.

источник:

– «Capitojoppa, новый род Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) из Перуанской Амазонии», Брэндон Р. Кларидж, Кари М. Каунисто и Илари Э. Сааксъярви, 1 сентября 2023 г., ZooKeys. DOI: 10.3897/zookeys.1178.108929