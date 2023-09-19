Роль магнитосферы Земли в образовании воды на Луне

Недавнее исследование пролило свет на происхождение воды на Луне и предполагает, что волны электронов в хвосте магнитосферы Земли могут быть ответственны за образование замороженной H2O на лунной поверхности. Хотя о наличии льда на Луне известно уже давно, источник этой воды остается загадкой.

Исследование, проведенное Шаем Ли из Гавайского университета, связывает наличие воды на Луне с областью вокруг Земли, известной как магнитосфера. Магнитосфера действует как щит, защищающий Землю от солнечного и космического излучения.

Когда Луна вращается вокруг Земли, она проходит через магнитосферу, которая представляет собой удлиненный хвост, созданный солнечным ветром, толкающим магнитосферу. Этот хвост содержит сильно заряженные частицы, включая электроны и ионы. Хвост магнитосферы защищает Луну от заряженных частиц, но при этом позволяет свету достигать лунной поверхности.

Исследование, основанное на данных, собранных индийским космическим кораблем Chandrayaan-1, показало, что образование воды на Луне не уменьшилось, как ожидалось, когда она прошла через хвост магнитосферы. Предыдущие исследования показали, что образование воды на поверхности Луны происходит в первую очередь за счет ионов водорода в солнечном ветре. Однако исследователи обнаружили, что в хвосте магнитосферы должны быть дополнительные источники образования воды.

Исследователи предполагают, что высокоэнергетические электроны внутри хвоста магнитосферы реагируют с лунным грунтом, высвобождая захваченный водород, который затем может образовывать воду. Планируется дальнейшее исследование содержания воды на полюсах Луны в разные моменты прохождения Луны через хвост магнитосферы, чтобы лучше понять этот процесс.

Это исследование имеет важное значение, поскольку оно помогает ученым найти источники воды на Луне, что будет иметь решающее значение для будущих долгосрочных лунных миссий и, возможно, для создания населенных пунктов.

источники:

1. НАСА

2. Космос.com

3. Научная тревога