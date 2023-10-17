Ученые сделали потрясающее открытие о самой маленькой планете нашей Солнечной системы — Меркурии. Под руководством астронома Мицунори Одзаки из Университета Канадзавы в Японии исследователи обнаружили «поющие» плазменные волны, окружающие Меркурий, что может расширить наше понимание магнитной среды планеты.

Меркурий уникален тем, что у него нет сильного магнитного поля из-за его непосредственной близости к Солнцу. Открытие этих плазменных волн, или «свистящих» звуков, имеет большое значение, поскольку их обычно наблюдают и записывают в атмосферах таких планет, как Земля, Юпитер и Сатурн. Однако впервые такие волны были обнаружены вокруг Меркурия, планеты с почти несуществующей атмосферой из-за постоянной бомбардировки солнечными ветрами и солнечной радиацией.

В отличие от Земли, которая имеет постоянные радиационные пояса, подобные озоновому слою, для улавливания солнечной радиации, Меркурий лишен такой защиты. Таким образом, это новое открытие открывает возможности для изучения того, как солнечный ветер формирует слабое магнитное поле Меркурия.

В последние месяцы появились и другие интересные факты о Меркурии. Несмотря на отсутствие атмосферы, на планете есть свое уникальное сияние. Кроме того, Меркурий известен своей быстрой орбитой вокруг Солнца, совершая один оборот всего за 88 земных дней. Удивительно, но это не самая горячая планета в нашей солнечной системе; этот титул достается Венере благодаря ее плотной атмосфере. Кроме того, ученые заметили, что Меркурий постепенно сжимается, и это явление озадачивало исследователей на протяжении многих лет.

Это открытие плазменных волн вокруг Меркурия расширяет наши знания о планете и ее магнитной среде. Он предоставляет ученым новые возможности глубже погрузиться в тайны Меркурия и лучше понять воздействие солнечного ветра на эту скалистой планету.

источники:

– Университет Канадзавы

- Научная тревога