Подводное водохранилище Новой Зеландии может раскрыть тайну «тихих» землетрясений

Недавно обнаруженный подводный резервуар у побережья Новой Зеландии может стать ключом к пониманию «тихих» землетрясений, происходящих в зоне субдукции Хикуранги. Зона субдукции, где Тихоокеанская тектоническая плита ныряет под Австралийскую тектоническую плиту, ответственна за выработку значительного количества сдерживаемой энергии. Ученые уже давно озадачены разнообразием землетрясений, наблюдаемых в этой зоне, на которые, как полагают, влияет присутствие жидкостей.

Предыдущие исследования показали, что гидратация ослабляет разломы в зоне субдукции, но только недавно ученые получили представление о механизмах, лежащих в основе этого процесса. Кроме того, исследователи начали осознавать роль землетрясений «медленного скольжения», которые постепенно смещают разломы, не ощущаясь на поверхности.

Однако до сих пор не было прямых геологических доказательств существования крупного водоема вдоль зоны разлома. Ведущий автор Эндрю Гейс использовал сейсмическое сканирование для создания трехмерного изображения древнего вулканического плато, обнаруживающего толстые слои отложений, окружающих погребенные вулканы. Анализ образцов бурового керна показал, что почти половина объема породы состоит из воды.

Это открытие имеет важное значение, поскольку считается, что давление подземных вод играет роль в снятии тектонического напряжения посредством медленных землетрясений. Считается, что богатые водой отложения обычно служат ловушкой для подземных вод, но в данном случае разлом содержал мало этого типичного материала. Вместо этого исследователи подозревают, что древние вулканы и преобразованные скалы несли большие объемы воды вниз в разлом.

Эти результаты будут способствовать продолжающимся исследованиям воздействия захваченных жидкостей на мегаземлетрясения. Ученые планируют смоделировать влияние жидкостей на землетрясения по всему региону, что в конечном итоге поможет разработать более точные расчеты опасности цунами для Новой Зеландии. Это исследование приближает нас к пониманию динамики зон субдукции и потенциальных рисков, которые они представляют.

Источники: Вестник Новой Зеландии.