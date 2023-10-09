Обнаружен выброс подземных вод, который воздействует на Большой Барьерный риф

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Южного Креста, показало, что Большой Барьерный риф подвергается значительному воздействию азота и фосфора, попадающих в экосистему через сброс грунтовых вод. Это открытие предполагает, что к нынешним усилиям по сохранению и восстановлению, возможно, потребуется подойти с новой точки зрения.

Сброс подземных вод означает выброс воды ниже ватерлинии океана из таких источников, как подземные водоносные горизонты и морское дно. Используя естественные индикаторы, исследовательская группа собрала данные по морским трансектам, рекам и прибрежным скважинам вдоль побережья Квинсленда. Команда обнаружила, что сброс грунтовых вод вносит в 10-15 раз больше питательных веществ, чем поступления из рек, при этом азота поступает на риф почти в два раза больше через грунтовые воды, чем через речные воды.

Раньше большая часть усилий по смягчению воздействия биогенных веществ на риф была сосредоточена на оттоке воды из речных систем. Однако это исследование подчеркивает необходимость учитывать долгосрочное хранение питательных веществ в грунтовых водах, которые могут сбрасываться в прибрежные воды в течение десятилетий. Вредные последствия, такие как цветение водорослей, вспышки морских звезд и болезни рыб, связаны с чрезмерным уровнем питательных веществ.

Это исследование подчеркивает важность понимания и управления источниками питательных веществ для защиты Большого Барьерного рифа. Стратегические изменения в подходах к управлению необходимы, чтобы сохранить риф для будущих поколений. Усилия должны быть сосредоточены на сокращении поступления питательных веществ как из грунтовых вод, так и из речных источников.

Исследование финансировалось Австралийским исследовательским советом, Фондом Германа Слейда и Фондом Большого Барьерного рифа. Проливая свет на сложную динамику питательных веществ в экосистеме, это исследование способствует постоянным усилиям по сохранению и восстановлению Большого Барьерного рифа.

источники:

– Наука об окружающей среде и технологии: «Сброс подводных подземных вод превышает поступления в реки как источник питательных веществ для Большого Барьерного рифа», Дуглас Р. Тейт, Исаак Р. Сантос, Себастьян Ламонтань, Джеймс З. Сиппо, Эшли МакМахон, Люк К. Джеффри и Дэмиен Т. Махер

– Университет Южного Креста