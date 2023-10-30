Новое исследование показало, что тающие ледники Антарктики теряют лед с угрожающей скоростью из-за талой воды

Инновационное исследование, проведенное исследователями Океанографического института Скриппса, выявило важный фактор, способствующий быстрой потере льда из антарктических ледников: талую воду, вытекающую из-под ледников. Эта важная информация, ранее упускавшаяся из виду, может привести к увеличению скорости повышения уровня моря примерно на 15% к 2300 году.

Исследование было сосредоточено на двух ледниках в Восточной Антарктиде, Денмане и Скотте, которые в совокупности содержат достаточно льда, чтобы вызвать ошеломляющее повышение уровня моря на 1.5 метра (5 футов). Изучая влияние «подледникового сброса» — потока талой воды в море из-под ледников, исследователи обнаружили существенное повышение уровня моря.

Влияние этого ранее неучтенного явления «талой воды» имеет решающее значение не только для понимания динамики таяния льда, но и для благосостояния прибрежных сообществ. Тайлер Пелле, ведущий автор исследования и научный сотрудник Scripps, подчеркнул важность точных прогнозов повышения уровня моря для миллионов людей, проживающих в низменных прибрежных зонах. Результаты подчеркивают необходимость адекватной подготовки для смягчения потенциальных последствий.

Исследователи наблюдали поразительный скачок уровня моря на 15.7%, с 19 мм до 22 мм, к 2300 году, исключительно из-за подледниковых разгрузок. Такое значительное увеличение подчеркивает острую необходимость включения этого процесса в климатические модели для повышения их точности. Соавтор исследования Джамин Гринбаум подчеркнул, что это исследование послужило тревожным сигналом для модельного сообщества, подчеркнув необходимость учета таких факторов в будущих исследованиях.

Хотя воздействие подледниковых выбросов неоспоримо, важно отметить, что окончательный сценарий конца света связан с действиями человечества в отношении выбросов парниковых газов. Гринбаум подчеркивает, что, несмотря на тревожные выводы, сокращение выбросов остается решающим фактором в борьбе с надвигающимися угрозами нашей планете. Это исследование служит суровым напоминанием о том, что мы владеем ключом к решению проблемы изменения климата и предотвращению катастрофического будущего.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое подледный разряд?



Ответ: Подледниковый сток — это поток талой воды из-под ледников в море. Он играет значительную роль в ускорении таяния льда антарктических ледников.

Вопрос: Насколько может повыситься уровень моря из-за этого явления?



Ответ: Этот недавно обнаруженный фактор может привести к увеличению скорости повышения уровня моря на 15% к 2300 году.

Вопрос: Какие ледники были в центре внимания исследования?



Ответ: В ходе исследования были изучены ледники Денмана и Скотта в Восточной Антарктиде, оба из которых содержат достаточно льда, чтобы вызвать значительное повышение уровня моря.

Вопрос: Почему важен точный прогноз повышения уровня моря?



Ответ: Точные прогнозы повышения уровня моря имеют жизненно важное значение для эффективной подготовки и адаптации прибрежных сообществ, которые особенно уязвимы к последствиям повышения уровня моря.

Вопрос: Как мы можем противостоять надвигающимся угрозам, связанным с изменением климата?



Ответ: В исследовании подчеркивается, что наиболее значительное влияние на будущее нашей планеты оказывает сокращение выбросов парниковых газов. Решение проблем выбросов имеет важное значение для борьбы с насущными проблемами, с которыми мы сталкиваемся.