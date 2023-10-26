Впечатляющее открытие: на Галапагосских островах обнаружены нетронутые коралловые рифы

Ученые на борту исследовательского судна «Фалькор» сделали необычную находку в водах, окружающих Галапагосские острова. Используя современный робот ROV SuBastian, который может исследовать глубину до 4,500 метров, исследователи смогли обнаружить два ранее не обнаруженных холодноводных коралловых рифа. Эти необычайные рифы, расположенные на глубине от 370 до 420 метров от поверхности, добавили новое измерение к нашему пониманию морского заповедника Галапагосских островов.

Длина большего из двух рифов превышает 800 метров, что эквивалентно восьми футбольным полям, а длина меньшего рифа составляет 250 метров. Что действительно примечательно в этих коралловых образованиях, так это богатство видов каменистых кораллов, которые они содержат, что позволяет предположить, что они поддерживают морское биоразнообразие на протяжении тысячелетий. Это захватывающее открытие основано на открытии, сделанном в апреле 2023 года, когда ученые на борту научно-исследовательского судна «Атлантис» Океанографического института Вудс-Хоула впервые обнаружили глубокие коралловые рифы на территории Галапагосского морского заповедника.

Основной целью экспедиции было использование технологии лазерного сканирования для создания карт этих рифов исключительно высокого разрешения. Благодаря использованию лазерных сканеров, способных создавать карты с разрешением два миллиметра, исследователи смогли идентифицировать разнообразные организмы, обитающие на морском дне. Традиционно технологии подводного картографирования были ограничены в возможностях получения изображений живых организмов из-за их низкого разрешения. Однако этот революционный метод лазерного сканирования открыл новые возможности для изучения подводных экосистем с беспрецедентной детализацией.

Помимо открытия коралловых рифов, ученые также наткнулись на две ранее неизведанные подводные горы. Наличие этих подводных гор, существование которых предположительно было основано на спутниковых данных, теперь подтверждено и тщательно нанесено на карту с использованием новейших технологий. Эта ценная информация не только способствует научному пониманию, но и формирует основу для эффективного принятия решений по сохранению и сохранению этих уникальных экосистем.

Дирекция национального парка Галапагосских островов признала значимость этого исследования, подчеркнув важность геологической динамики в формировании глубоководных экосистем. Постоянно исследуя и картируя эти отдаленные регионы, мы гарантируем, что Галапагосские острова останутся ярким примером красоты природы и экологической значимости.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что сделало открытие коралловых рифов на Галапагосских островах таким важным?

Ответ: Открытие этих нетронутых коралловых рифов расширяет наши знания о глубоких рифах Морского заповедника Галапагосских островов и подчеркивает их богатое разнообразие видов каменистых кораллов.

Вопрос: Как были исследованы и нанесены на карту эти рифы?

Ответ: Ученые использовали передовой робот ROV SuBastian и технологию лазерного сканирования, которые создали карты с двухмиллиметровым разрешением, позволяющие идентифицировать организмы, живущие на морском дне.

Вопрос: Какие еще находки были сделаны во время экспедиции?

Ответ: Помимо коралловых рифов, исследователи обнаружили две неизведанные подводные горы, подтвердив их существование и тщательно нанеся на карту их с высоким разрешением.

Вопрос: Почему эти открытия важны для Галапагосских островов?

Ответ: Данные, собранные в ходе этой экспедиции, способствуют пониманию и сохранению Национального морского заповедника Галапагосских островов и восточно-тропического тихоокеанского морского коридора, подчеркивая роль глубоководных местообитаний в поддержании здоровья наших океанов.