Ученые обнаружили старейшую в мире деревянную конструкцию в Замбии

Резюме:

Ученые в Замбии нашли остатки древнейшей деревянной конструкции в мире. Возрастом 476,000 XNUMX лет, он в сто раз старше пирамид Египта. Открытие было сделано у водопада Каламбо, места, которое содержит свидетельства человеческой деятельности с раннего каменного века до наших дней. Сохранившиеся деревянные останки были найдены в районе с высоким уровнем грунтовых вод, что помогло предотвратить разложение органического материала. Команда под руководством профессора Ларри Бархема из Ливерпульского университета обнаружила, что деревянная конструкция состоит из двух переплетенных бревен, соединенных зазубриной. Они также нашли четыре деревянных инструмента, в том числе клин, палку-копалку, обрезанное бревно и зазубренную ветку. Эти результаты предполагают раннее разнообразие методов обработки дерева и бросают вызов предыдущим представлениям о технических знаниях ранних гомининов. Это открытие предшествовало появлению современных людей на тысячи лет.

Команда также обнаружила доказательства того, что древесина имела заостренную кромку, что указывает на способность обрабатывать древесину в больших масштабах. Густой лес и высокий уровень грунтовых вод в Каламбо создали идеальные условия для создания искусственной среды, такой как приподнятые платформы или пешеходные дорожки. Это открытие бросает вызов представлению о том, что ранние гоминины были в первую очередь мобильными собирателями с ограниченным технологическим разнообразием.

источники:

– Национальная почта: https://nationalpost.com/article/content/1384655/scientists-discover-world-s-oldest-wooden-structure-in-zambia.