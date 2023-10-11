Древняя тектоническая плита вновь открыта в Южно-Китайском море

Ученые недавно заново открыли давно потерянную тектоническую плиту, которая когда-то существовала под Южно-Китайским морем. Названная «Понтийская плита», эта древняя плита когда-то составляла четверть размера Тихого океана и исчезла примерно 20 миллионов лет назад. Единственным свидетельством его существования являются несколько фрагментов горных пород, найденных в горах Борнео, и остатки его большой плиты, обнаруженные глубоко в мантии Земли.

Понтийская плита была названа в честь Понтийского океана, океана, существовавшего в то время, когда плита еще существовала. Это открытие особенно удивительно, поскольку о его существовании ранее не было известно. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах первоначально изучали Тихоокеанскую плиту под Тихим океаном, когда наткнулись на свидетельства существования Понтийской плиты. Анализируя образцы горных пород, собранные на Борнео, они обнаружили, что широта этих пород не совпадает с широтой каких-либо других известных плит.

Чтобы разгадать эту тайну, исследователи использовали компьютерные модели для изучения геологии региона за последние 160 миллионов лет. Их результаты показали, что скалы Борнео заполнили пробел, который, как предполагалось, опирался на плиту Идзанаги. Вместо этого они обнаружили наличие ранее неизвестной плиты, которую назвали Понтийской плитой. Исследователи полагают, что Понтийская плита образовалась по меньшей мере 160 миллионов лет назад и постепенно уменьшалась в размерах, пока в конечном итоге не исчезла, когда ее подтолкнули под Австралийскую плиту на юге и Китайскую плиту на севере.

Это недавнее открытие проливает свет на геологическую историю Южно-Китайского моря и дает представление о древней тектонике плит. Результаты были опубликованы в журнале Gondwana Research и основаны на предыдущих исследованиях, которые намекали на существование Понтийской плиты. Исследование десятилетней давности, проведенное той же исследовательской группой, выявило большую плиту неизвестного происхождения в мантии Земли, и теперь подтверждено, что эта плита является оставшимся остатком Понтийской плиты.

В целом, это открытие подчеркивает динамичную природу земной коры и важность раскрытия ее геологической истории, чтобы лучше понять прошлое нашей планеты. Идентификация Понтийской плиты расширяет наши знания о древних тектонических плитах и ​​о том, как они способствуют решению сложной загадки геологической эволюции Земли.

источники:

– «Давно потерянная тектоническая плита обнаружена на дне моря» – Live Science

– «Реконструкция Гондваны, возможная причина среднего и позднего кайнозойского опускания на окраинах Южно-Китайского моря» – Gondwana Research