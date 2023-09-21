Открытие старейшей в мире конструкции, построенной человеком, проливает новый свет на ранние человеческие технологии

Британские и африканские археологи сделали новаторское открытие на юге Африки – свидетельство существования старейшего в мире сооружения, построенного человеком. Это впечатляющее сооружение, построенное вымершим видом людей более полумиллиона лет назад, было найдено на севере Замбии в заболоченной земле. Считается, что конструкция, сделанная из обработанной древесины, служила эстакадой или платформой через болотистую местность или внутри заболоченной территории.

Это недавно обнаруженное сооружение как минимум в два раза старше любого другого известного сооружения, созданного человеком. Ожидается, что его открытие произведет революцию в археологическом понимании ранних человеческих технологий и когнитивных способностей. Это предполагает, что древние люди овладели сложными навыками инженерного дела и столярного дела гораздо раньше, чем считалось ранее.

Построенная человеком дорога или платформа — лишь небольшая часть более крупного доисторического человеческого поселения на южном берегу реки Каламбо. Это место находится в непосредственной близости от замечательных чудес природы: водопада высотой 235 метров и каньона глубиной 300 метров. Уникальный местный рельеф, включающий болота, озера и прибрежные леса, вероятно, привлекал в этот район первых охотников-собирателей.

Археологи также обнаружили каменные орудия, используемые для резки, измельчения и скобления, а также, возможно, очаг для приготовления пищи. Доисторические люди, жившие в этой области, были представителями вымершего вида Homo heidelbergensis, который процветал между 600,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад. Homo heidelbergensis в то время уже колонизировал Африку, Западную Азию и Европу, но в конечном итоге вымер, возможно, из-за конкуренции со стороны более развитых видов человека, таких как Homo sapiens и неандертальцев.

Исследовательский проект «Глубокие корни человечества», совместный проект Великобритании, Бельгии и Замбии, руководил археологическими исследованиями в течение последних четырех лет. Методы люминесцентного датирования использовались для определения возраста структуры и других находок. По словам профессора Ларри Бархема, директора проекта, это открытие бросит вызов существующим представлениям о вымерших человеческих видах и даст новое понимание эволюции человека.

источники:

– Природа, Том/Выпуск: Том. 582, выпуск 7812, страницы 468-471 (2020)

– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.

Определения:

– Возвышенная тропа: приподнятая тропа, часто построенная для пересечения труднопроходимой местности, например болотистой местности или водно-болотных угодий.

– Доисторический период: относится к периоду до письменной истории, обычно ко времени до развития письменности и изобретения систем письма.

– Люминесцентное датирование: метод, используемый для определения возраста минералов или артефактов путем измерения накопленного излучения с течением времени.