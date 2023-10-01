В Южной Африке обнаружено старейшее в мире сооружение, построенное человеком

Археологи из Великобритании, Бельгии и Замбии обнаружили старейшее в мире сооружение, построенное человеком, на юге Африки. Это сооружение, которому не менее полумиллиона лет, было сделано из обработанной древесины и, вероятно, использовалось в качестве эстакады или приподнятой платформы на заболоченной территории. Открытие было сделано в заболоченной местности на севере Замбии и в два раза старше любого ранее известного сооружения, созданного человеком. Ожидается, что эта находка изменит понимание археологами ранних человеческих технологий и когнитивных способностей.

Деревянная конструкция является лишь небольшой частью более крупного доисторического человеческого присутствия на южном берегу реки Каламбо. Этот район, известный своими чудесами природы — водопадом высотой 235 метров и каньоном глубиной 300 метров — вероятно, привлекал в этот регион первых охотников-собирателей. Водопады и разнообразная местная топография предоставили ресурсы и возможности для охоты и собирательства. В непосредственной близости от водопада находились болота, небольшие озера, водные пути, речные леса и плодородная пойма. Река впадает в озеро Танганьика, богатое рыбой и привлекающее животных.

Археологи обнаружили две части деревянного сооружения — кусок ствола дерева длиной 1.4 метра и пень. Они были модифицированы доисторическими плотниками. Они также обнаружили каменные режущие, рубящие и скребковые инструменты, а также возможный очаг для приготовления пищи. Доисторические люди, жившие там, были представителями ныне вымершего вида Homo heidelbergensis, который процветал между 600,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

В исследовательском проекте под названием «Глубокие корни человечества» приняли участие эксперты из университетов Ливерпуля, Аберистуита, Ройал-Холлоуэя и Льежа, а также Совета национальных музеев Замбии и Комиссии по сохранению национального наследия. Для определения возраста находок использовались методы люминесцентного датирования. Профессор Ларри Барэм, директор проекта, сказал, что это открытие меняет наше представление о давно вымершем виде людей.

источники:

– Природа (академический отчет): [ссылка]

– Исследовательский проект Deep Roots of Humanity и Ливерпульский университет: [ссылка]