Новое открытие раскрывает старейшую в мире структуру, построенную человеком

Британские и африканские археологи сделали революционное открытие, которое может изменить наше понимание ранних человеческих технологий и когнитивных способностей. Они нашли свидетельства старейшего в мире сооружения, построенного человеком на юге Африки, построенного вымершим видом людей около полумиллиона лет назад. Конструкция, сделанная из обработанной древесины, вероятно, служила эстакадой или приподнятой платформой. Он был обнаружен в заболоченной земле на севере Замбии и по крайней мере в два раза старше любого другого известного рукотворного сооружения.

Эта находка была частью более крупного присутствия доисторического человека на южном берегу реки Каламбо. Расположенный всего в нескольких сотнях метров вверх по течению от впечатляющего водопада Каламбо высотой 235 метров и каньона глубиной 300 метров, этот район привлекал первых охотников-собирателей, в том числе первых в мире строительных «инженеров» и плотников.

Разнообразная топография региона, включающая болота, озера, водные пути, речные леса, склоны холмов, покрытые различными породами деревьев, а также тропический лес, образованный брызгами водопада, обеспечила обилие ресурсов и привлекла различных животных. Археологи также обнаружили каменные режущие, рубящие и скребковые инструменты, а также возможный очаг для приготовления пищи.

Доисторические люди, построившие это сооружение, были частью вымершего вида, известного как Homo heidelbergensis, который существовал между 600,000 300,000 и 300,000 XNUMX лет назад. Примерно XNUMX XNUMX лет назад этот вид вымер, возможно, из-за конкуренции со стороны более развитых видов человека, таких как неандертальцы и Homo sapiens.

Открытие было сделано археологами и учеными из университетов Ливерпуля, Аберистуита, Ройал-Холлоуэя и Льежа, а также Совета национальных музеев Замбии и Комиссии по сохранению национального наследия. Датировку находок с использованием люминесцентных методов датирования провели специалисты Аберистуитского университета.

Это новое открытие проливает свет на ранние технологические и когнитивные способности человека и подчеркивает значение района водопада Каламбо для понимания эволюции человека.

источники:

– Природа (академический отчет)

– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.

– Аберистуитский университет