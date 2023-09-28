Британские и африканские археологи обнаружили старейшее в мире сооружение, построенное человеком

Археологи из Великобритании и Африки обнаружили свидетельства древнейшего в мире сооружения, построенного человеком, которое было построено вымершим видом людей примерно полмиллиона лет назад. Конструкция, сделанная из обработанной древесины, была найдена на юге Африки и, как полагают, использовалась в качестве эстакады или платформы через болотистую местность или водно-болотные угодья. Ожидается, что это открытие, по крайней мере в два раза старше любого другого известного сооружения, созданного человеком, изменит понимание археологами ранних человеческих технологий и когнитивных способностей.

Структура была обнаружена в заболоченной земле на севере Замбии и представляла собой лишь небольшую часть доисторического человеческого присутствия на южном берегу реки Каламбо. Его нашли недалеко от всемирно известного водопада Каламбо и глубокого каньона. Считается, что водопад и уникальная местная топография привлекли в этот район первых охотников-собирателей, в том числе первых в мире инженеров-строителей и плотников.

Территория вокруг водопада включала плодородную пойму, болота, озера, водные пути, речные леса, склоны холмов, покрытые лесом, и тропический лес, образовавшийся в результате водопада. Эта разнообразная среда привлекла бы различные виды животных, а также различные растения, фрукты и орехи, которые, в свою очередь, привлекли бы первых людей.

Археологи обнаружили 1.4-метровую часть ствола дерева и пень, оба из которых были модифицированы доисторическими плотниками. Ствол имел сужающуюся к обоим концам форму и имел U-образную резную выемку на боковой стороне. Затем его поместили горизонтально на вершину фигурного пня, эффективно создав «замок», который удерживал дорогу или платформу на возвышении над болотом. Рядом также был найден большой деревянный клин, вероятно, для колки древесины.

Были обнаружены различные каменные орудия для резки, измельчения и скобления, а также возможный очаг для приготовления пищи. Древние люди, жившие в этой области, были Homo heidelbergensis, вымершим видом, который когда-то населял Африку, Западную Азию и Европу между 600,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

Археологические исследования проводились исследователями из Великобритании, Бельгии и Замбии в течение последних четырех лет. Эксперты из Университета Аберистуита использовали методы люминесцентного датирования, чтобы определить возраст находок, которые включали изучение того, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Это революционное открытие внесет значительный вклад в наше понимание ранней человеческой цивилизации и позволит по-новому взглянуть на когнитивные способности и технологические достижения наших предков.

источники:

– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.

- Журнал природы

– Университет Ливерпуля