CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Открытие старейшего в мире сооружения, построенного человеком, в Южной Африке

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Открытие старейшего в мире сооружения, построенного человеком, в Южной Африке

Британские и африканские археологи обнаружили на юге Африки свидетельства древнейшего в мире сооружения, построенного человеком. Это замечательное открытие, сделанное представителями вымершего вида людей полмиллиона лет назад, в два раза старше любой другой известной структуры, созданной человеком. Считается, что конструкция, сделанная из обработанной древесины, служила эстакадой или приподнятой платформой на заболоченной территории.

Эта находка, вероятно, произведет революцию в понимании археологами ранних человеческих технологий и когнитивных способностей. Команда исследователей обнаружила эту структуру на севере Замбии, в заболоченной земле. Эта небольшая часть присутствия доисторического человека располагалась недалеко от реки Каламбо, в непосредственной близости от водопада Каламбо и глубокого каньона.

Потрясающие природные особенности этого района, в том числе водопады и разнообразный рельеф, вероятно, привлекали первых охотников-собирателей. Исследователи полагают, что эти люди потенциально были первыми в мире «инженерами-строителями» и плотниками. Водопад Каламбо, расположенный выше по течению от сооружения, создает локальный тропический лес из-за брызг водопада. Кроме того, река впадает в озеро Танганьика, богатое рыболовное место, привлекающее множество животных.

Различные среды региона могли обеспечить различные виды растений, фруктов, орехов и животных, тем самым привлекая ранние человеческие популяции. Археологи нашли две части деревянной конструкции — кусок ствола дерева длиной 1.4 метра и видоизмененный пень, обе формы которых были сформированы доисторическими плотниками. Стволу вырезали и придавали ему форму, прежде чем положить его горизонтально на вершину пня, образуя безопасную и приподнятую дорожку или платформу.

Исследователи также обнаружили каменные орудия для резки, рубки и скобления, что указывает на раннюю деятельность человека в этом районе. Они идентифицировали жителей этого места как Homo heidelbergensis, вымерший вид, который процветал между 600,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

Это революционное открытие бросает вызов предыдущим предположениям о раннем технологическом развитии человечества. Археологические исследования, проведенные исследователями из Великобритании, Бельгии и Замбии, продолжались четыре года. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature. Директор проекта профессор Ларри Барэм считает, что это открытие изменит наше представление о давно вымершем виде человека.

источники:
– Природа (научный журнал)
– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.
– Профессор Ларри Бархэм, факультет археологии, классической литературы и египтологии Ливерпульского университета.
– Профессор Джефф Даллер, Аберистуитский университет

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев