Открытие старейшего в мире сооружения, построенного человеком, в Южной Африке

Британские и африканские археологи обнаружили на юге Африки свидетельства древнейшего в мире сооружения, построенного человеком. Это замечательное открытие, сделанное представителями вымершего вида людей полмиллиона лет назад, в два раза старше любой другой известной структуры, созданной человеком. Считается, что конструкция, сделанная из обработанной древесины, служила эстакадой или приподнятой платформой на заболоченной территории.

Эта находка, вероятно, произведет революцию в понимании археологами ранних человеческих технологий и когнитивных способностей. Команда исследователей обнаружила эту структуру на севере Замбии, в заболоченной земле. Эта небольшая часть присутствия доисторического человека располагалась недалеко от реки Каламбо, в непосредственной близости от водопада Каламбо и глубокого каньона.

Потрясающие природные особенности этого района, в том числе водопады и разнообразный рельеф, вероятно, привлекали первых охотников-собирателей. Исследователи полагают, что эти люди потенциально были первыми в мире «инженерами-строителями» и плотниками. Водопад Каламбо, расположенный выше по течению от сооружения, создает локальный тропический лес из-за брызг водопада. Кроме того, река впадает в озеро Танганьика, богатое рыболовное место, привлекающее множество животных.

Различные среды региона могли обеспечить различные виды растений, фруктов, орехов и животных, тем самым привлекая ранние человеческие популяции. Археологи нашли две части деревянной конструкции — кусок ствола дерева длиной 1.4 метра и видоизмененный пень, обе формы которых были сформированы доисторическими плотниками. Стволу вырезали и придавали ему форму, прежде чем положить его горизонтально на вершину пня, образуя безопасную и приподнятую дорожку или платформу.

Исследователи также обнаружили каменные орудия для резки, рубки и скобления, что указывает на раннюю деятельность человека в этом районе. Они идентифицировали жителей этого места как Homo heidelbergensis, вымерший вид, который процветал между 600,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

Это революционное открытие бросает вызов предыдущим предположениям о раннем технологическом развитии человечества. Археологические исследования, проведенные исследователями из Великобритании, Бельгии и Замбии, продолжались четыре года. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature. Директор проекта профессор Ларри Барэм считает, что это открытие изменит наше представление о давно вымершем виде человека.

источники:

– Природа (научный журнал)

– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.

– Профессор Ларри Бархэм, факультет археологии, классической литературы и египтологии Ливерпульского университета.

– Профессор Джефф Даллер, Аберистуитский университет