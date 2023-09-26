В Африке обнаружено старейшее в мире сооружение, построенное человеком

Археологи из Великобритании и Африки обнаружили свидетельства старейшего в мире сооружения, построенного человеком, построенного полмиллиона лет назад. Конструкция, сделанная из обработанной древесины, была найдена в заболоченной местности на севере Замбии. Предполагается, что это была надземная дорога или приподнятая платформа на заболоченной территории, возможно, использовавшаяся для охоты или бойни.

Это открытие имеет важное значение, поскольку оно бросает вызов предшествующему пониманию ранних человеческих технологий и когнитивных способностей. Эта структура как минимум в два раза старше любой другой известной структуры, созданной человеком, и проливает свет на возможности вымершего вида, известного как Homo heidelbergensis.

Деревянная конструкция была найдена на южном берегу реки Каламбо в районе, который из-за разнообразия топографии привлекал первых охотников-собирателей. Прямо вверх по течению от сооружения находится водопад Каламбо, водопад высотой 235 метров, и каньон длиной три мили с собственным тропическим лесом. Ниже по течению от водопада река впадает в озеро Танганьика, которое привлекало бы множество животных.

Археологи также обнаружили каменные орудия, возможный очаг для приготовления пищи и деревянный клин, используемый для раскалывания древесины. Эти результаты дают дальнейшее понимание повседневной жизни и деятельности Homo heidelbergensis.

За последние четыре года археологические исследования проводились исследователями из университетов Ливерпуля, Аберистуита, Ройал-Холлоуэя и Льежа, а также Совета национальных музеев Замбии и Комиссии по сохранению национального наследия.

По словам директора проекта профессора Ларри Бархэма, это открытие изменит наше представление о давно вымершем виде людей. Возраст сооружения был определен с помощью методов люминесцентного датирования экспертами из Аберистуитского университета.

источники:

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