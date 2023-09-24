Открытие старейшего в мире сооружения, построенного человеком, в Южной Африке

Археологи из Великобритании, Бельгии и Замбии обнаружили старейшее в мире сооружение, построенное человеком, на юге Африки. Сооружение, сделанное из обработанной древесины, было обнаружено в заболоченной земле на севере Замбии. Оно как минимум в два раза старше любой другой известной структуры, созданной человеком, и, вероятно, изменит наше понимание ранних человеческих технологий и когнитивных способностей.

Считается, что это сооружение было построено вымершим видом людей полмиллиона лет назад. Вероятно, он использовался как эстакада через болотистую местность или как приподнятая платформа на заболоченной территории, возможно, для охоты или бойни. Находка была найдена на южном берегу реки Каламбо, в нескольких сотнях метров вверх по течению от водопада высотой 235 метров и каньона глубиной 300 метров. Эти чудеса природы, возможно, привлекли в этот район первых людей-охотников-собирателей.

Территория вокруг сооружения представляла собой различную среду, в том числе большую пойму, болота, озера, реки, леса и местные тропические леса, созданные брызгами водопада. Каждая из этих сред привлекала различных животных и растения, обеспечивая ресурсы для первых людей.

Археологи нашли две части деревянной конструкции: кусок ствола дерева длиной 1.4 метра и пень, обе из которых были модифицированы доисторическими плотниками. Эти модификации позволили надежно разместить ствол на вершине пня, создав приподнятую платформу или дорожку. На этом месте также были обнаружены другие каменные орудия, возможный очаг для приготовления пищи и деревянный клин для колки древесины.

Доисторические люди, построившие это сооружение, были представителями вымершего вида, известного как Homo heidelbergensis. Этот вид, живший между 600,000 300,000 и 300,000 XNUMX лет назад, уже колонизировал большую часть Африки, Западной Азии и Европы. Однако примерно XNUMX XNUMX лет назад Homo heidelbergensis вымер, возможно, из-за конкуренции со стороны новых видов человека, таких как неандертальцы и Homo sapiens.

Это открытие является частью продолжающегося исследовательского проекта «Глубокие корни человечества», возглавляемого профессором Ларри Бархемом из Ливерпульского университета. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature. Методы люминесцентного датирования использовались для определения возраста сооружения и других артефактов, найденных на этом месте.

Это революционное открытие дает ценную информацию об эволюции ранних человеческих технологий и расширяет наши знания о возможностях вымерших видов человека.

источники:

- Природа

– Исследовательский проект «Глубокие корни человечества» и Ливерпульский университет.