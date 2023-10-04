Ученые обнаружили неожиданный материал в образце астероида Бенну

Ученые сделали захватывающее открытие, когда открыли канистру с образцом, собранным с околоземного астероида Бенну. Наряду с ожидаемыми внеземными камнями и почвой они обнаружили множество темного мелкозернистого материала на внутренней стороне крышки и основания контейнера. Этот неожиданный мусор может дать ценную информацию об астероиде.

Образец был собран в рамках миссии НАСА OSIRIS-REx, которая направлялась к Бенну, находящемуся в 200 миллионах миль от Земли, в течение 7 лет. Миссия включала приземление на поверхность астероида, а затем возвращение на Землю, чтобы сбросить образец. Контейнер с образцом был быстро доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для тщательного анализа.

Астероиды, подобные Бенну, являются остатками раннего формирования Солнечной системы. Изучение их состава и орбит имеет решающее значение для понимания истории нашей планеты и разработки стратегий защиты Земли от потенциальных столкновений с астероидами. Обилие материала, обнаруженного в контейнере, является захватывающей находкой, поскольку указывает на то, что предстоит изучить гораздо больше, чем ожидалось.

Теперь ученые займутся сбором всего материала из головки механизма внутри контейнера. Для анализа образца они будут использовать различные микроаналитические методы, включая сканирующие электронные микроскопы, рентгеновские лучи и инфракрасные приборы. Эти инструменты помогут определить химический состав образца, идентифицировать гидратированные минералы или органические частицы, а также выявить конкретные типы минералов, присутствующих на астероиде.

Первоначальный анализ образца, собранного с Бенну, предоставит исследователям ценную информацию и поможет им подготовиться к исследованию основного образца, который будет показан в прямой трансляции НАСА 11 октября. Изучая астероиды, подобные Бенну, ученые надеются получить лучше понять формирование нашей солнечной системы и разгадать тайны космоса.

Тем временем космический корабль, ответственный за доставку образца, который теперь называется OSIRIS-APEX, находится на пути к изучению другого околоземного астероида под названием Апофис. В 2029 году Апофис пройдет достаточно близко к Земле, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, что делает его интересной целью для дальнейших научных исследований.

источники:

- CNN